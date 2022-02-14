الهند تحظر 54 تطبيقا صينيا بينها لعبة “فري فاير” بسبب “مخاوف أمنية”

حظرت السلطات الهندية 54 تطبيقًا تقول إنها من أصول صينية بسبب “مخاوف أمنية”، في أحدث واقعة للتوترات بين الدولتين الجارتين اللتين تعانيان من نزاع حدودي.

ونقل موقع (بلومبيرغ) عن مصادر مطلعة أن وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات في الهند حظرت تطبيقات تخص شركات تكنولوجيا صينية كبرى مثل “تنسنت” و”علي بابا” و”نت إيز”.

وهذه الإصدارات هي إصدارات مُعاد تصميمها لتطبيقات كانت الهند قد حظرتها بالفعل في عام 2020.

كما تشمل التطبيقات التي تم حظرها لعبة (فري فاير) التي تنتجها شركة (سي ليمتد)، وهي شركة تم تأسيسها في سنغافورة على أيدي أشخاص ولِدوا في الصين وصاروا مواطنين سنغافوريين.

وتركز الشركة على تقديم أعمال تجارية متعلقة بالألعاب والتجارة الإلكترونية على مستوى العالم، بدعم من شركة “تنسنت” الصينية، أكبر مساهم في الشركة.

ويعود التوتر بين الدولتين إلى أكثر من 7 عقود. وتقول الصين إن الهند تحتل 90 ألف كيلومتر مربع من الأراضي الواقعة شمال شرقي الهند، بما فيها ولاية “أروناشال براديش” ذات الأغلبية البوذية.

بينما تقول الهند إن الصين تحتل 38 ألف كيلومتر مربع من أراضيها، إضافة إلى هضبة “أكساي تشين” بجبال الهيمالايا بما في ذلك جزء من منطقة لاداخ.

وشهدت الحدود بين البلدين اشتباكات عام 2020 أسفرت عن مقتل نحو 20 جنديًّا هنديًّا قبل أن تتوصل الدولتان إلى اتفاق لسحب جنودهما بشكل متبادل من المنطقة المتنازع عليها.