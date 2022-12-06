شاب يتسبب في حريق مروع بمحطة وقود في نيويورك (فيديو)
6/12/2022
أظهر مقطع فيديو صادم من محطة وقود بشمالي ولاية نيويورك في الولايات المتحدة، اللحظة التي قام فيها شاب (18 عاما) بدفع سيارته في مضخة غاز مسببا حريقا كبيرا.
وبحسب الشرطة في منطقة روتشستر، فقد اعترف الرجل بإشعال حريق في المضخة بعد أن اصطدم بها يوم الأحد.
وتُظهر اللقطات ألسنة اللهب من المضخة بعد اصطدام السيارة بها.
وقالت الشرطة إن الرجل غادر بسيارته، لكن المحققين تمكنوا من التعرف عليه واعتقاله.
ووجهت السلطات إلى الشاب تهمة الأذى الإجرامي ومغادرة مكان حادث سيارة بعد اعترافه به.
عن عمد.. شاب يشعل النيران في محطة بنزين بنيويورك#الجزيرة_مباشر #الولايات_المتحدة pic.twitter.com/0EqxN0l8IJ
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 6, 2022
المصدر : الجزيرة مباشر