شاب يتسبب في حريق مروع بمحطة وقود في نيويورك (فيديو)

أظهر مقطع فيديو صادم من محطة وقود بشمالي ولاية نيويورك في الولايات المتحدة، اللحظة التي قام فيها شاب (18 عاما) بدفع سيارته في مضخة غاز مسببا حريقا كبيرا.

وبحسب الشرطة في منطقة روتشستر، فقد اعترف الرجل بإشعال حريق في المضخة بعد أن اصطدم بها يوم الأحد.

وتُظهر اللقطات ألسنة اللهب من المضخة بعد اصطدام السيارة بها.

وقالت الشرطة إن الرجل غادر بسيارته، لكن المحققين تمكنوا من التعرف عليه واعتقاله.

ووجهت السلطات إلى الشاب تهمة الأذى الإجرامي ومغادرة مكان حادث سيارة بعد اعترافه به.