غزة.. حريق كبير في بناية سكنية يودي بحياة أسرة بأكملها (فيديو)

أفاد مصدر طبي فلسطيني للجزيرة بوفاة 21 شخصا جراء حريق اندلع في بناية سكنية بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم، أن قوات الدفاع المدني وصلت على الفور لمكان الحادث، مع إسنادها بقوات كبيرة من الشرطة للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى بنايات أخرى، خاصة أن المنطقة مكتظة بالسكان، وهو ما تم بالفعل.

وأكد البزم أن جميع أفراد الأسرة التي تسكن البناية توفوا جميعا، وأنه سيتم الإعلان عن الحصيلة النهائية في وقت لاحق.

وأوضح أن التحقيقات الأولية تفيد بأن وقودا مخزّنا داخل المنزل ساعد على اندلاع الحريق الهائل، مشددا على أن طواقم الإسعاف والإطفاء والأدلة الجنائية ما زالت تتابع جهودها وتحقيقاتها في هذا الحادث.

ووصف البزم واقع أجهزة الدفاع المدني في قطاع غزة بأنه “لا يخفى على أحد”، وذلك جراء الحصار الإسرائيلي الذي يمنع دخول المعدات اللازمة للتعامل مع مثل تلك الحوادث، مؤكدا أن الوزارات وأجهزة الحكومة تحاول تسخير كافة إمكانياتها بما هو متوفر أو بما يمكن تدبيره محليا.

ونعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ضحايا الحريق. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن الرئيس أعلن غدا الجمعة يوم حداد وطني على أرواح الضحايا، تنكس فيه الأعلام على المؤسسات الرسمية كافة.

وأضاف أن عباس وصف ما حدث بالفاجعة الوطنية، ووجه كافة الجهات المسؤولة لتوفير كل الإمكانيات من أجل مساعدة عائلات الضحايا والتخفيف عنهم.

شاهد| طواقم الدفاع المدني تحاول السيطرة على الحريق الذي اندلع في عمارة سكنية بمنطقة تل الزعتر في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. pic.twitter.com/JDtGsZd4Ob — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 17, 2022

وقال مراسل الجزيرة مباشر في غزة محمد وشاح إنه لم يتضح حتى الآن العدد النهائي لضحايا الحادث، كما لم يتضح سبب اندلاع الحريق.

عاجل| وفيات وإصابات جرّاء نشوب حريق في عمارة سكنية بمنطقة تل الزعتر في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. pic.twitter.com/ZogNDzW8lP — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 17, 2022

وأضاف للمسائية على الجزيرة مباشر أن المعلومات المتوافرة تفيد بأن أعداد الوفيات في تزايد وأنه سيكون صادمًا، بسبب محاصرة النيران لجميع أفراد المنزل، مشيرًا إلى أن الأهالي عبروا عن صدمتهم من حجم الحريق.

طواقم الدفاع المدني تحاول السيطرة على الحريق الذي اندلع في عمارة سكنية بمنطقة تل الزعتر في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. pic.twitter.com/sXAfBOSMNx — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 17, 2022

وأوضح أن الأهالي وشهود العيان أفادوا بأن العائلة التي تسكن المنزل عادت من مصر، اليوم الخميس.