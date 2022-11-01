عطل في إنستغرام وآلاف الشكاوى من تعليق الحسابات

أعلنت منصة إنستغرام، اليوم الاثنين، أنها تعمل على معالجة عطل منع الآلاف المستخدمين من الوصول إلى حساباتهم.

وأفاد مستخدمون للتطبيق بأن حساباتهم عُلّقت أو أصبحت غير متوافرة.

وقالت إنستغرام -المملوكة لشركة ميتا بلاتفورمز- على تويتر “ندرك أن بعضكم يواجه مشكلات في الوصول إلى حسابه على إنستغرام. نحن ننظر في هذا الأمر، ونعتذر عن الإزعاج”.

We're aware that some of you are having issues accessing your Instagram account. We're looking into it and apologize for the inconvenience. #instagramdown — Instagram Comms (@InstagramComms) October 31, 2022

ولم يذكر التطبيق سببًا لتعليق الحسابات.

وأكد عشرات المستخدمين -في منشورات عبر مواقع التواصل- أنهم غير قادرين على استخدام حساباتهم في إنستغرام، وأنهم لم يتلقوا رسائل تفيد بأن حساباتهم عُلّقت.

كما أشاروا إلى أن إنستغرام طلب منهم البريد الإلكتروني ورقم الهاتف للوصول إلى الحسابات المعلقة.

ووفقًا لموقع (داون ديتكتور) الذي يتتبع انقطاع خدمات الإنترنت، فإن نحو 3 آلاف مستخدم تأثروا بسبب العطل الذي أصاب إنستغرام في وقت سابق الاثنين، غير أن البلاغات عن هذا الانقطاع تزايدت خلال اليوم.

وقالت وكالة بلومبرغ إنه كان هناك أكثر من 7 آلاف بلاغ عن توقف الحسابات من الساعة 10:15 صباحًا بتوقيت نيويورك.

ويأتي انقطاع خدمة إنستغرام بعد أقل من أسبوع على عطل بتطبيق واتساب التابع لشركة ميتا أيضًا، وشمل مليارات من المستخدمين.

وفي 22 سبتمبر/أيلول الماضي، سُجّل خلل مماثل في إنستغرام، لكنه لم ينشر أي توضيح بشأنه عند حدوثه.