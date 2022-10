عطل في إنستغرام وآلاف الشكاوى من تعليق الحسابات

أعلنت منصة إنستغرام، اليوم الاثنين، أنها تعمل على معالجة عطل منع الآلاف المستخدمين من الوصول إلى حساباتهم.

وأفاد مستخدمون للتطبيق بأن حساباتهم عُلّقت أو أصبحت غير متوافرة.

وقالت إنستغرام -المملوكة لشركة ميتا بلاتفورمز- على تويتر “ندرك أن بعضكم يواجه مشكلات في الوصول إلى حسابه على إنستغرام. نحن ننظر في هذا الأمر، ونعتذر عن الإزعاج”.

We're aware that some of you are having issues accessing your Instagram account. We're looking into it and apologize for the inconvenience. #instagramdown

— Instagram Comms (@InstagramComms) October 31, 2022