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عزف بـ “الكلاشنكوف”.. مدرس عراقي يحول بندقية إلى آلة موسيقية فريدة (فيديو)

7/8/2021-|آخر تحديث: 7/8/202105:55 PM (مكة المكرمة)

حوّل مدرس موسيقى عراقي بندقية كلاشنكوف، إلى آلة عزف فريدة تخرج منها نغمات الهدوء والسلام بدلًا من صوت طلقات الرصاص والحرب.

صاحب الابتكار يدعى ماجد عبيد نور وهو مدرس ومتزوج وله 7 أبناء، وحاصل على شهادة الماجستير في الموسيقى.

وعن الأدوات التي استخدمها  في صناعة آلته المميزة، قال “الأدوات التي استخدمتها في هذه الآلة هي الكلاشنكوف وصندوق العتاد وزند لآلة العود مع الغزالة، والأوتار أوتار آلة العود”.

وأضاف في لقاء مع الجزيرة مباشر “الورشة تعود لابني خريج تكنولوجيا وله إلمام بصيانة الأجهزة المنزلية والحاسبات، وأنا دخيل عليها”.

وتابع “هذه هي المحاولة الثانية. في المحاولة الأولى لم أحصل على زند عود فاشتغلت بأوتار غيتار، ثم رأيت أنه لا علاقة له بالألحان الشرقية فاشتغلت عود لأن له سمعة وشعبية كبيرة لدى المتلقي”.

وعن غرابة الآلة يقول “يستغرب من يرى العود كآلة موسيقية مع كلاشنكوف، هذا ربط عجيب. لكن الأفكار التي تأتي هي لمحة. الفكرة لمحة، إن لم تدونها فقد غادرت، وهكذا تأتي الأعمال”.

وبشأن أعماله الفنية بواسطة الآلة قال إن “أول معزوفة كانت لبغداد في مهرجان يوم الموسيقى العالمي، فعزفت بها أنشودة من ألحاني”.

المصدر : الجزيرة مباشر
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