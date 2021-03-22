تكريما لهم.. باحث مغربي يناقش أطروحته لنيل الدكتوراه مرتديا زي عمال النظافة

تفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المغربية بالكثيرمن التشجيع والإيجابية مع الباحث عبد الله وايكمان، الذي قرر مناقشة رسالته لنيل شهادة الدكتوراه حول موضوع “التثمين الطاقي للنفايات المنزلية” وهو يرتدي زي عمال النظافة.

جاء ذلك في موقف ينم عن سلوك العرفان وثقافة الشكر والتقدير للخدمات التي يقدمها هؤلاء العمال للمجتمع، ومحاولة كسر الصورة النمطية التي يحملها المغاربة عن عامل النظافة.

الطالب المغربي عبد الله وايكمان حصل على شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جدا ( مواقف التواصل الاجتماعي)

وأصر الباحث على التقدم أمام لجنة عملية في كلية العلوم والتقنيات التابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال وسط المغرب بمناقشة أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في مجال هندسة البيئة، وهو يرتدي زي عمال النظافة.

وقال الطالب المغربي إنه ناقش أطروحته بزي عمال النظافة بدلًا من الزي الرسمي، بعد استئذانه من الكلية والأساتذة الذين رحبوا بالفكرة ورأوا فيها اعترافًا وتكريمًا لفئة عمال النظافة ودورهم في الحفاظ على نظافة المجال وسلامة البيئة.

وأضاف أن مناقشة الدكتوراه في موضوع النفايات تمثل تتويجًا علميًا وعمليًا لمسار بدأه منذ الإجازة، وانخراطه في العمل الجماعي المهتم بالبيئة، والماجستير الذي حصل عليه في النفايات الصلبة بالتنسيق بين كلية العلوم بمدينة مراكش، وجامعة (دارمشتات) بألمانيا، ليختار موضوع “التثمين الطاقي للنفايات المنزلية” كموضوع لأطروحة الدكتوراه.

وحصل الطالب الباحث على الدكتوراه بتقدير “مشرف جدًا”، وأشادت اللجنة بالأطروحة التي أشرف عليها البروفيسور عزيز حسيب، ونوه الحضور ونشطاء الفيسبوك بارتداء الطالب لزي العمال لما في ذلك من دلالات تُرسخ ثقافة الاعتراف بين جميع مكونات المجتمع المغربي.