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منوعات|تركيا

مذيع يعتدي على زميله خلال مقابلة مصورة مع مسؤول تركي (فيديو)

مذيع تركي يعتدي على زميل شاب كان يصلح له سماعات الأذن (مواقع التواصل)
20/12/2021-|آخر تحديث: 20/12/202105:10 PM (مكة المكرمة)

وثق مقطع مصور اعتداء المذيع التركي محرم ساريكايا على زميله الفني أثناء إجراء مقابلة حية مع عمدة مدينة غازي عنتاب فاطمة شاهين.

وأظهر المقطع المتداول، اليوم الإثنين، اعتداء ساريكايا على شاب يُدعى أحمد دمير ويعمل مصورًا، وضربه بقوة أثناء محاولة دمير ضبط سماعات الأذن الخاصة بساريكايا والموصلة بهاتفه المحمول.

وأدت الضربة إلى اندفاع دمير إلى الوراء.

وابتعد دمير عن المشهد على الفور، بينما استمر ساريكايا في إجراء المقابلة بشكل طبيعي محاولًا شرح المشكلة التقنية لزملائه خلف الكاميرات حيث اضطر إلى كتابتها على ورقة أمامه.

وأثار المقطع غضب الصحفيين في تركيا وطالبوا بضرورة محاسبة ساريكايا ورفع دعوى تعويض مادي ومعنوي وعدم الوقوف مكتوفي الأيدي أمام تلك الحادثة.

من جانبه، قال المذيع التركي في تغريدة “أثناء البث المباشر الذي أجريناه مع رئيسة بلدية مدينة غازي عنتاب فاطمة شاهين، فقدت السيطرة على نفسي للحظة بسبب المشاكل التقنية المتكررة”.

وأضاف “لقد افتعلت مشكلة وما كان يجب أن أفعل ذلك. لقد تصرفت بشكل غير لائق لي وللمؤسسة التي أمثلها”.

وتابع “بمجرد انتهاء البث اعتذرت بشكل منفصل للسيد أحمد دمير والسيد أورهان أكين مدير التصوير الذي كان هناك في ذلك الوقت”.

وأردف “لم أكتف بهذا فقط لقد تحدثت لساعة على الهاتف معهم بشكل منفصل، وأكدت أن ما فعلته كان خطأ، وكررت اعتذاري لكليهما”.

واختتم تغريدته قائلًا “بعد عرض الحادث للعموم أعتذر الآن للجمهور وللسيد أحمد دمير والسيد أورهان أكين والسيدة فاطمة شاهين عمدة بلدية غازي عنتاب”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي

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