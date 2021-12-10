البحرين تفتتح أكبر كنيسة كاثوليكية في منطقة الخليج العربي (فيديو)

أعلنت البحرين، الخميس، تدشين “أكبر كنيسة كاثوليكية” في شبه الجزيرة العربية في منطقة العوالي جنوب العاصمة المنامة.

ويُفترض أن تستقبل كاتدرائية (سيدة العرب) التي تبلغ سعتها 2300 شخص الأقلية الكاثوليكية في الدولة الخليجية ذات الغالبية المسلمة.

وأفادت وكالة أنباء البحرين وفق ما جاء على موقعها الإلكتروني بأن الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة مثّل ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة في افتتاح الكنيسة “الأكبر في منطقة الخليج العربي”.

وقال الأب شربل فياض المقيم في البحرين في تصريحات صحفية “نحن مسرورون. سيكون ذلك من أجل الحاجات الروحية والصحة الروحية لجميع الناس”.

وتقع الكنيسة التي بُنيت بتصميم هندسي حديث وتضمّ مستويين من المقاعد على بعد حوالى 1.6 كيلومترا من مسجد كبير وعلى مقربة من آبار نفط في جنوب البلاد.

ويقدّر الفاتيكان وجود نحو 80 ألف كاثوليكي في البحرين هم بشكل أساسي عمّال آسيويون من الهند والفلبين.

جلالة الملك المفدى ينيب سمو الشيخ عبدالله بن حمد لافتتاح الكاتدرائية الكاثوليكية الجديدة الأكبر في منطقة الخليج العربيhttps://t.co/sENt4YLhbW pic.twitter.com/lt74jcwyjl — وكالة أنباء البحرين (@bna_ar) December 9, 2021

وأكد فياض أن “مسيحيين وغير مسيحيين، الجميع مرحب بهم هنا في هذه الكنيسة الجميلة”.

والأسبوع الماضي، وجّه الملك حمد بن عيسى آل خليفة دعوة إلى البابا فرنسيس لزيارة البحرين.