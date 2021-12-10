تخطي الروابط

انتقل الى المحتوى
البث الحي
منوعات|البحرين

البحرين تفتتح أكبر كنيسة كاثوليكية في منطقة الخليج العربي (فيديو)

افتتاح الكاتدرائية الكاثوليكية الجديدة (وكالة الأنباء البحرينية)
9/12/2021-|آخر تحديث: 10/12/202101:03 AM (مكة المكرمة)

أعلنت البحرين، الخميس، تدشين “أكبر كنيسة كاثوليكية” في شبه الجزيرة العربية في منطقة العوالي جنوب العاصمة المنامة.

ويُفترض أن تستقبل كاتدرائية (سيدة العرب) التي تبلغ سعتها 2300 شخص الأقلية الكاثوليكية في الدولة الخليجية ذات الغالبية المسلمة.

وأفادت وكالة أنباء البحرين وفق ما جاء على موقعها الإلكتروني بأن الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة مثّل ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة في افتتاح الكنيسة “الأكبر في منطقة الخليج العربي”.

وقال الأب شربل فياض المقيم في البحرين في تصريحات صحفية “نحن مسرورون. سيكون ذلك من أجل الحاجات الروحية والصحة الروحية لجميع الناس”.

وتقع الكنيسة التي بُنيت بتصميم هندسي حديث وتضمّ مستويين من المقاعد على بعد حوالى 1.6 كيلومترا من مسجد كبير وعلى مقربة من آبار نفط في جنوب البلاد.

ويقدّر الفاتيكان وجود نحو 80 ألف كاثوليكي في البحرين هم بشكل أساسي عمّال آسيويون من الهند والفلبين.

وأكد فياض أن “مسيحيين وغير مسيحيين، الجميع مرحب بهم هنا في هذه الكنيسة الجميلة”.

والأسبوع الماضي، وجّه الملك حمد بن عيسى آل خليفة دعوة إلى البابا فرنسيس لزيارة البحرين.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

أول لقاء بين ولي عهد البحرين ورئيس وزراء إسرائيل منذ تطبيع العلاقات (فيديو)

التقى ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، اليوم الثلاثاء، مع رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت في أول لقاء على هذا المستوى بين مسؤولي البلدين منذ توقيع تطبيع العلاقات بين البلدين.

Published On 2/11/2021
نفتالي بينيت سلمان بن حمد
المزيد من منوعات
الأكثر قراءة