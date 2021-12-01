“هذا بلد مسيحي”.. بريطاني يهاجم مسلما يتلو القرآن في مترو لندن (فيديو)

تعرض شاب مسلم في بريطانيا لهجوم إسلاموفوبي في إحدى محطات مترو العاصمة البريطانية لندن على خلفية قيامه بتلاوة القرآن الكريم خلال جلوسه داخل عربة المترو.

وكشف شخص يدعى باري براون على حسابه على موقع انستغرام، السبت الماضي، عن تعرضه لهجوم من مواطن بريطاني كان جالسا في مواجهته داخل إحدى عربات مترو الأنفاق عند الساعة السادسة وأربعين دقيقة من صباح ذلك اليوم.

وقال “كانت عربة المترو فارغة بنسبة 70% وكنت أتلو القرآن بهدوء و بصوت خافت دون إزعاج أي شخص حيث أكاد أسمع نفسي لكن ذلك الشخص الذي كان يجلس أمامي كانت لديه مشكلة مع قراءة القرآن في مكان عام”.

وأضاف “لم أزعجه وطلبت منه أن يغير مكانه في حالة شعوره بالانزعاج لكنه أراد أن أصمت وأن أتوقف عن تلاوة القرآن لأنه يعتقد بأنه لا ينبغي السماح لنا بقراءة صلواتنا (القرآن) في المترو”.

وفي السياق، لفت براون في منشوره إلى تعرضه لممارسات عنصرية أخرى إلا أنه لم يرغب في الكشف.

وأردف “تجاهلته وأكملت التلاوة لكنه تعقبني بعد خروجي من عربة المترو وتقدم بشكوى لإدارة مترو انفاق لندن”.

وأظهرمقطع مصور التقطه ونشره براون على انستغرام الراكب الغاضب وهو يقول له إنه يعيش “في بلد مسيحي” وعليه التصرف وفقا لآدابه.

وظهر الراكب الغاضب أيضا وهو يطالب براون بالحصول على إذنه قبل القيام بتلاوة الصلوات الإسلامية بذريعة أن تصرف براون “يقتحم خصوصيته”.

بيد أن براون رد في المقابل قائلا إنه “ليس بحاجة للإذن” حتى يقوم بتلاوة صلواته في الصباح.