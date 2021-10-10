“قوافل النور” تجوب شوارع غزة في مسير قرآني مهيب (فيديو)

تفاعل فلسطينيون في قطاع غزة بصورة ملفتة مع مسير “أهل القرآن” عقب إتمام عدد من الأطفال حفظ القرآن الكريم، وتجوالهم في شوارع القطاع رافعين مصاحفهم.

ونظم مسجدا “البريج الكبير” و”الإيمان” بمخيم البريج للاجئين وسط القطاع القوافل القرآنية وذلك ضمن سلسلة فعاليات متواصلة لتحفيظ القرآن الكريم وتعليم الأطفال سلوكيات الإسلام القويمة.

وفي حديث للجزيرة مباشر، قال جمال الهندي رئيس الهيئة الإدارية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بمخيم البريج إن هذه القوافل القرآنية تعد رسائل للعالم بأن غزة على الرغم من الجراح والحصار والقيود تُعلن تمسكها بتعليم أبنائها وتنطلق من مساجدها عبر قوافل إيمانية وتسعى لتعليمهم الحرية والكرامة والشهامة وقبل كل ذلك تحفيظهم كتاب الله سبحانه وتعالى.

"قوافل النور" تجوب شوارع غزة في مسير قرآني مهيب #مباشر pic.twitter.com/yUQJh3mswv — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 10, 2021

وشهدت الأسابيع القليلة الماضية مشاهد مماثلة جابت الشوارع في مسير مهيب وسط مدينة رفح الفلسطينية، حمل اسم (وجوه مسفرة) بعد إتمام 140 طفلاً حفظ القرآن الكريم كاملاً إلى جانب تعلّم معارف إسلامية أساسية.

مسير أهل القرآن بقطاع غزة (مواقع التواصل)

مسير أهل القرآن بقطاع غزة (مواقع التواصل)