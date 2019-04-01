مسلسل "شتاء 2016".. الهروب من الوطن إلى جحيم الشتات

مجموعة من الشباب تجمعهم رحلة هروب عبر الحدود الجنوبية المصرية إلى السودان، وكل منهم لديه سبب مختلف لوجوده هناك، تجمعهم سيارة يهربون بها.
ولسوء حظهم يكتشفون أن السيارة محملة بالآثار التي يتم تهريبها لحساب مسؤولين في الدولة، من خلال مهرب له سطوته، قرر أن تكون هذه العملية مسك الختام، يحصل عليها لنفسه، ثم يتوقف عن الإجرام ويعيش حياته.
في هذا الإطار تدور أحداث مسلسل شتاء ٢٠١٦، وهو أول عمل درامي مصري يصور في تركيا، يلعب بطولته الفنان هشام عبد الحميد، وهو أحد نجوم السينما الكبار في مصر، حيث يلعب دور المهرب "غورباتشوف".
تصريحات الفنانين المشاركين في العمل
- يقول هشام عبد الحميد عن هذا الدور "حين عرضت علي الشركة المنتجة هذا العمل فوجئت بالنص المقدم لي فيه أكشن.. فيه دراما.. وفيه مليودراما.. به إثارة، به الدفء الإنساني، وهو عمل يقدم تجربة مجموعة من الأشخاص في مرحلة خطرة من حياتهم".
- الفنان هشام عبد الله: أجد نفسي دائما بين الشباب، وهذا عمل من الشباب وللشباب وعن الظروف سيئة الحظ التي يمر بها الشباب في مصر من قهر وهروب. سعدت كثيرا بالعمل في شتاء ٢٠١٦ لما وجدته من تعاون ومحبة من فريق العمل سواء من فنانين أو كتابة أو ممثلين، وهو عمل يعالج القضية ويقترب منها لكن من زاوية مختلفة هي الدراما، وليس البرامج التلفزيونية فقط، والتي لعبت دورا مؤثرا بالطبع، لكن القوة الناعمة لها دور مختلف.
- الفنان سيد بدرية: هذه أول مرة أشارك في عمل باللغة العربية، وعمل مصري.. ٣٥ سنة أعمل في هوليود، شاركت في ٦٥ فيلما، منهم مع آل باتشينو وجورج كلوني ومات ديمون، وعملت مع أعظم المخرجين في العالم، لكن سأكون سعيدا إذا ما مت الآن، لأني شاركت في عمل مصري يعرض في مصر بلدي.
- الفنان القدير محمد شومان شكر فريق العمل المشارك وأضاف "يوجد حماس وقيادة أفضل في هذا العمل، فجاء نجوم كبار للمشاركة فيه مثل هشام عبد الحميد وهشام عبد الله وسيد بدرية وهمام حوت، فكرة مختلفة عن السابق".
- الفنانة التونسية ريم جبنون التي تمثل لأول مرة باللهجة المصرية في دور نجاة: أحببت هذه التجربة وكأنها تجربة حقيقية وليست عملا دراميا.
- الفنان السوري همام حوت: أعجبتني تجربة الشباب في العمل سواء في الكتابة أو التمثيل، حيث يقدمون تجربة مختلفة، ويعبرون عن مأساة جيل بالكامل.
- أحمد أبو الفتوح مخرج العمل يرى أن التصوير في الصحراء مرهق لكنه ممتع، وكان هناك تحدٍ في كيفية التصوير في أماكن تشبه الأماكن في مصر، وكذلك في تجربة الاستعانة بنجوم كبار في الحالة التي نعيشها.
- يشارك في شتاء ٢٠١٦ الفنان أيمن الباجوري والفنان عرفات محمد ومجموعة من الشباب منهم: عبد الرحمن الشافعي، صلاح عبد الله، عمرو مسعد، أسامة صلاح، علي رزق الذي انتقل من البرامج التلفزيونية إلى الدراما.