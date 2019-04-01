مسلسل "شتاء 2016".. الهروب من الوطن إلى جحيم الشتات

مجموعة من الشباب تجمعهم رحلة هروب عبر الحدود الجنوبية المصرية إلى السودان، وكل منهم لديه سبب مختلف لوجوده هناك، تجمعهم سيارة يهربون بها.

ولسوء حظهم يكتشفون أن السيارة محملة بالآثار التي يتم تهريبها لحساب مسؤولين في الدولة، من خلال مهرب له سطوته، قرر أن تكون هذه العملية مسك الختام، يحصل عليها لنفسه، ثم يتوقف عن الإجرام ويعيش حياته.

في هذا الإطار تدور أحداث مسلسل شتاء ٢٠١٦، وهو أول عمل درامي مصري يصور في تركيا، يلعب بطولته الفنان هشام عبد الحميد، وهو أحد نجوم السينما الكبار في مصر، حيث يلعب دور المهرب "غورباتشوف".

تصريحات الفنانين المشاركين في العمل