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بالصور: أبطال أمريكا في الأولمبياد يلجأون لـ "الحجامة"

7/8/2016

 

لاعب الجومباز الأمريكي – أليكس نادور

بدأ عدد من المشاهير في الولايات المتحدة للجوء مؤخرا للعلاج بالحجامة، وكان من أبرزهم الممثلة جينفر أنستون، إضافة إلى عدد من اللاعبين الأمريكيين المشاركين في الأولمبياد بريو دي جانيرو.

حيث ظهر العديد من هؤلاء اللاعبين في صور التقطت لهم مؤخرا وتبدو أثار الحجامة واضحة على أكتافهم وظهورهم بحسب ما أوردت صحيفة الديلي ميل البريطانية، مؤكدة أن الكثير من النجوم الأمريكيين بدأوا في اتباع ذلك الأسلوب الجديد في العلاج.

وأوضحت الصحيفة أن العلاج بالحجامة يعود للثقافات المصرية والصينية والشرق أوسطية، حيث يقوم المعالجون باستخدام كاسات الهواء على الأماكن المصابة بالجسم من أجل تحفيز تدفق الطاقة.

السباح الأمريكي – مايكل فيليبس

وأكدت الديلي ميل أن أسطورة الأولمبياد الأمريكي مايكل فليبس يتبع نفس الأسلوب ولكن باستخدام الكاسات الساخنة في تحفيز الطاقة.

وكان لاعب الجمباز أليكس نادور الذي يمثل الولايات المتحدة، ظهر خلال منافسات أمس السبت بعلامات الحجامة على كتفه، ونشر صورته عبر انستجرام وكتب: "سر جديد للتخلص من آلام الجسم التي يسببها الجمباز، أنه أفضل من المال الذي أنفقته على أي شيء آخر".

وأتم: "نشعر بآلام في أجسادنا بعد اللعب لفترات طويلة، والحجامة أفضل شيء قمت به، خلصني من الكثير من الألم".

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