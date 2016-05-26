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فيديو مؤثر: طفلة سورية تخرج من تحت الأنقاض تحتضن لعبتها

26/5/2016

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو عملية إنقاذ لطفلة سورية من تحت الأنقاض، حيث خرجت الطفلة حاملة لعبتها وسط هتافات المنقذين لها بالتكبير فرحين إنقاذهم الطفلة الصغيرة.

وقالت شبكة "شام الإخبارية" إن الفيديو لعملية إنقاذ طفلة في بلدة حريتان التابعة لمدينة حلب السورية.

الفيديو آلاف المشاهدات والتعليقات وكتبت مها نوري "الله يديم هالشباب يلي عم يخاطروا بحياتهم لإنقاذ هالناس تحت الأنقاض كان الله في عون السوريين"

أما أحمد نبيل فعلق قائلا: " يا رب عليك ببشار، وكل من أعوانه اللهم أرفع غضبك، ومقتك يا رب عن الشعب السوري، وكل الشعوب العربية اللهم أصلح حالنا جميعا"

وكتب أحمد حلبي: " والله هيك منظر أشعر معه أنني لست بإنسان، كيف أنتمي لبشر تحمل هذا الحقد والغل من أجل لا شيء.. لعنة الله على الظالمين"

المصدر : الجزيرة مباشر
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