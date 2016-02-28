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"مذكرات هتلر" تتصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعا في ألمانيا

28/2/2016

طبع من الكتاب 12 مليون نسخة حتى عام 1944

أعلن معهد التاريخ المعاصر الألماني، يوم السبت، أن كتاب "كفاحي"، الذي يتناول فيه أدولف هتلر، جزءًا من حياته، يتصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعاً في البلاد.

وذكر بيان صادر عن المعهد، أن عدد النسخ المباعة من الكتاب، منذ طرحه في الأسواق في يناير/ كانون ثاني، بلغ 24 ألف نسخة.

وأشار البيان إلى أن "المعهد يستعد لإصدار الطبعة الثالثة من الكتاب، بسبب استمرار الطلب إليه، مؤكدًا أنه "لا توجد أية إشارة حول اهتمام النازيين الجدد بالكتاب".

تجدر الإشارة إلى أن هتلر، قام بتدوين كتاب "كفاحي"، حيث تمّ إنجاز النسخة الأولى منه عام 1925، وطُبع أكثر من 12 مليون نسخة منه لغاية عام 1944.

وعقب الحرب العالمية الثانية، منعت سلطات ولاية بافاريا الألمانية، التي تمتلك حقوق النشر المحفوظة للكتاب، إصدار نسخ منه، لاحتوائه على دعاية للفكر النازي، وتشجيعه العداء لليهود، لكن حقوق النشر للولاية انتهت في 31 ديسمبر/ كانون أول من العام الماضي.

وعرض معهد التاريخ المعاصر(مقره في ميونخ)، كتاب "كفاحي"، الذي يحتوي على تعليقات علمية للمؤرخين، للبيع بالأسواق، في 8 يناير/ كانون ثاني الماضي.

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