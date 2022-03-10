حرب روسيا بأوكرانيا تطغى على أخبار كورونا.. إلى أين وصل عدّاد الجائحة؟ (فيديو)

شهد العالم تراجعًا واضحًا في الاهتمام بجديد أنباء كورونا للأسبوع الثاني لاسيما بعد أن طغت أخبار “حرب روسيا في أوكرانيا” على الشاشات، إلا أن عدّاد الوباء لم يتوقف طوال الفترة الماضية بالرغم من كل هذه الأحداث.

ووفقًا للأرقام الرسمية بموقع (ورلد ميتر) المتخصص في رصد آخر الإحصاءات المتعلقة بتفشي الفيروس عالميًّا، فإن هناك أكثر من 6 ملايين وفاة في العالم بعد عامين من إعلان الجائحة من قبل منظمة الصحة العالمية.

أمريكا وقائمة الخسائر

ويقدر الموقع ذاته تراجع الإصابات نسبيًّا في دول وارتفاعها في أخرى، وقد بلغت الإصابات في دول العالم مجتمعة ما يقرب من 450 مليون إصابة، وتحتل الولايات المتحدة قائمة الخسائر البشرية الكبرى.

وأمّا الآن فقد أصبح الوضع أقل خطورة وأقل تضييقًا، إذ مع تراجع الإصابات والوفيات هجرت الناس الأقنعة وعادت حركة السفر والأعمال التجارية إلى طبيعتها في أغلب البلدان، وتتجه الأنظار الآن إلى منظمة الصحة العالمية لإعلان انتهاء الجائحة العالمية بشكل رسمي.

تطعيم الأطفال

ووفق أحدث البيانات الصادرة عن ولاية نيويورك الأمريكية، فقد انخفضت الحماية التي يقدمها لقاح فايزر بوينتك للأطفال من عمر خمسة أعوام إلى أحد عشر عامًا إلى نحو 12%.

لكن وكالة الدواء الأوربية اعتبرت أن بيانات نيويورك غير مقلقة، وأشار مسؤول بالوكالة إلى أنه يمكن اعتبار أن اللقاح ما زال يوفر الحماية لهذه الفئة، وقالت الوكالة إنها ستقيّم البيانات بمزيد من التفصيل.