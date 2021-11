الصحة العالمية: عدد المدخنين يتراجع في العالم لكن الطريق لا يزال طويلا

قالت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، إن عدد المدخنين انخفض بشكل مطرد في السنوات الأخيرة، لكن الجهود للحد من التدخين يجب أن تستمر بمواجهة النشاط القوي من قطاع التبغ.

وفي عام 2020، دخّن 1.3 مليار شخص التبغ في كل أنحاء العالم، أي أقل بـ20 مليونا من العدد المسجل قبل عامين، على ما أظهر تقرير جديد أصدرته منظمة الصحة العالمية.

وتتوقع المنظمة مزيدا من الانخفاض حتى عام 2025، مع تقديرات بأن يبلغ عدد المدخنين حينها 1.27 مليار شخص أو نحو 20% من سكان العالم الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاما. وعام 2000، كانت هذه النسبة لا تزال تقارب الثلث.

ورغم إبداء سعادته بهذا الانخفاض، حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس من أن “الطريق المتبقي أمامنا لا يزال طويلا، وستبذل صناعة التبغ كل ما في وسعها للدفاع عن الأرباح الهائلة التي تجنيها من بيع منتجاتها الفتاكة”.

