زيادة جديدة لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة.. ورئيس الفيدرالي يتحدث عن أموال المودعين (فيديو)

رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس (ربع نقطة مئوية)، في محاولة لكبح التضخم.

ومع هذه الزيادة، أصبح سعر الفائدة الآن في نطاق 4,75 إلى 5%، وهو أعلى مستوى له منذ العام 2006.

وقال الاحتياطي الفيدرالي في بيان إن مؤشراته تظهر نموًا متواضعًا في الإنفاق والإنتاج، فيما انتعشت مكاسب الوظائف في الأشهر الأخيرة وظل معدل البطالة منخفضًا والتضخم مرتفعًا.

وذكر أن التطورات الأخيرة في النظام المصرفي قد تؤدي إلى شروط ائتمانية أكثر صرامة للأسر والشركات.

كما حذّر الفيدرالي من أن الأزمة المصرفية الأخيرة “من المرجح أن تثقل كاهل النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم” مشيرًا إلى أن “حجم هذه الآثار غير مؤكد”.

كذلك، توقع الاحتياطي الفيدرالي أن تكون نسبة التضخم هذا العام أعلى بقليل مما توقعه في ديسمبر/كانون الأول، عند 3,6% مقابل 3,5%، لكنّه أعاد تأكيد أن “النظام المصرفي الأمريكي صلب ومرن” وأن اللجنة المكلّفة السياسة النقدية “ما زالت متنبّهة لمخاطر التضخم”.

وبينما كانت الترجيحات تؤشر إلى زيادة أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، مطلع الشهر الجاري، إلا أن انهيار 3 مصارف (سيلفرغيت، وسيليكون فالي وسيغنيتشر)، والاستحواذ على بنك كريدي سويس من جانب منافسه USB، خلط الأوراق مجددًا.

وتوّقع المسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي زيادات إضافية في سعر الفائدة في الأشهر المقبلة، مشيرين إلى “إجراءات تشديد إضافية” دون ذكر تفاصيل.

وأقرض الاحتياطي الفيدرالي حوالي 164 مليار دولار لمصارف في أيام قليلة، بحيث يمكن لأي عميل يريد سحب أمواله القيام بذلك، بالإضافة إلى 142,8 مليار دولار للكيانين اللذين أنشأتهما الهيئات الناظمة الأميركية التي ستخلف المصرفين المفلسين.

أموال المودعين

من جهته، أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول أن أموال المودعين “بأمان” في بنوك الولايات المتحدة.

وذكّر باول خلال مؤتمر صحفي بأن النظام المصرفي الأمريكي متين، مشددًا على أن الاحتياطي الفيدرالي “عازم على أخذ العبر” مما حصل، وأضاف: “سنستمر في مراقبة الوضع من كثب، ومستعدون لاستخدام الأدوات المتاحة كلها من أجل الحفاظ على أمان هذه الأموال”.

انعكاسات

وفي الخليج، قرر البنك المركزي السعودي اليوم الأربعاء رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.5%.

ووفقًا للموقع الرسمي للبنك المركزي السعودي فقد تم أيضًا رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 25 نقطة أساس 5%.

وأشار البنك إلى أن هذا القرار يأتي في ضوء التطورات النقدية العالمية، وأخذًا بالاعتبار أهداف البنك المركزي.

كما أعلن مصرف قطر المركزي رفع سعر فائدة المصرف للإيداع بمقدار 25 نقطة أساس، ليصبح 5.25%.

وأضاف المصرف في بيان أنه قرر رفع سعر فائدة الإقراض من المصرف بمقدار 25 نقطة أساس، ليصبح 5.75%، كما قرر رفع سعر إعادة الشراء بمقدار 25 نقطة أساس، ليصبح 5.50%.

وأوضح مصرف قطر المركزي أن قرار رفع سعر الفائدة سيدخل حيز التطبيق بداية من غد الخميس.