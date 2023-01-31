46 مليار دولار خلال 2022.. عائدات السياحة في تركيا ترتفع إلى مستوى قياسي

أظهرت بيانات رسمية نشرتها هيئة الإحصاء التركية، اليوم الثلاثاء، أن عائدات السياحة التركية سجلت رقما قياسيا بلغ 46.28 مليار دولار في عام 2022.

جاء ذلك مع تلاشي الآثار المستمرة لوباء كورونا، ومع تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا التي أدت إلى زيادة عدد الوافدين الروس.

وأوضحت البيانات أن عائدات قطاع السياحة في تركيا خلال العام الماضي ارتفعت بنسبة 53.4% مقارنة بعائدات 2021.

وكان قطاع السياحة في تركيا قد سجل ارتفاعًا قياسيًّا سابقًا في العائدات إلى 34.5 مليار دولار عام 2019، قبل جائحة كوفيد-19.

لقد كان نمو السياحة قصة نجاح ضخمة في تركيا حيث سجلت عائدات قياسية بلغت 46.3 مليار دولار في عام 2022 وتستهدف 56 مليار دولار في 2023 و 60 مليون سائح. عروض سياحية رائعة – فنادق / خدمة ممتازة. pic.twitter.com/pBpLrCaIzO — د. مخلص الناظرMokhles Nazer (@Dr_MokhlesNazer) January 31, 2023

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أنه في الربع الأخير من العام الماضي، قفزت عائدات السياحة بـ22.2% إلى 11.37 مليار دولار.

وبينت أن متوسط الإنفاق اليومي للسائح الواحد بلغ 89 دولارًا، وارتفع الإنفاق السياحي خلال العام الماضي بنسبة 130.9% مقارنة بعام 2021، ليبلغ 4 مليارات و276 مليونا و533 ألف دولار.

واستقبلت تركيا 40 مليونًا و246 ألفًا و899 زائرًا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.

وخلال تلك الأشهر التسعة، حققت أعداد السياح الأجانب القادمين إلى تركيا، نموًّا بنسبة 97.96%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، كما حققت العائدات السياحية نموًّا بنسبة 27.1%، خلال هذه الفترة.

وعلى صعيد الجنسيات الأكثر زيارة لتركيا، تصدر الألمان المركز الأول بـ4 ملايين و527 ألفًا و853 زائرا، تلاهم الروس بـ3 ملايين و864 ألفا و898 زائرا، ثم البريطانيون بمليونين و817 ألفًا و217 زائرًا.