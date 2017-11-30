شاهد: قطر تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الألبان منتصف 2018

قالت شركة "بلدنا" القطرية المتخصصة في الإنتاج الحيواني إنها تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في الحليب ومنتجات الألبان بحلول منتصف عام 2018.

يأتي ذلك بهدف التصدي لآثار الحصار الذي تفرضه أربع دولة عربية على قطر منذ 5 يونيو/حزيران الماضي.

وتسعى الشركة إلى تشكيل قطيع من الأبقار، يُنقل للبلاد جوًا وبحًرا من أوربا والولايات المتحدة، لإنتاج حليب ومنتجات ألبان تكفي الطلب المحلي وذلك في مزرعة بمنطقة أم الحوايا شمالي الدوحة.

ويُقدر إجمالي الطلب على الحليب الطازج ومنتجات الألبان في قطر بنحو 400 طن يوميًا، وهو إنتاج تعتزم شركة بلدنا بلوغه بحلول منتصف عام 2018.

وقال جون دور، الرئيس التنفيذي لشركة بلدنا للإنتاج الحيواني: "إنتاجنا سيكون 100 طن من الحليب بنهاية يناير/كانون الثاني وأوائل فبراير/شباط… سنجلب نحو عشرة آلاف بقرة أخرى، وبحلول يونيو/حزيران سننتج من 300 إلى 400 طن من الحليب وستحقق قطر الاكتفاء الذاتي فيما يتعلق بمنتجات الألبان الطازجة".

وجلبت الشركة 3400 بقرة إلى قطر في بداية الأزمة الدبلوماسية في يونيو/حزيران، والتي نجمت عن قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية والمنافذ البرية وخطوط الطيران مع الدوحة.

وتعتمد قطر، التي يقطنها مليونان و500 ألف نسمة، إلى حد كبير على استيراد المواد الغذائية لتلبية احتياجات سكانها.

وقبل المقاطعة كانت قطر تعتمد في منتجات الألبان على السعودية، لكن سرعان ما تحولت إلى استيرادها من تركيا وإيران قبل أن يصل قطيع أبقار شركة بلدنا سريعًا.

وقال جون دور: "لدينا الموارد، وبالموارد، كنا نحلب الأبقار هنا في الحادي عشر من يوليو/تموز، بعد نحو شهر تقريبًا من الحصار".

وستجلب الشركة 6800 بقرة أخرى من الولايات المتحدة عن طريق البحر في فبراير/شباط 2018.

ويوجد في المزرعة، التي تقع في أُم الحوايا على بعد نحو 50 كيلومترًا شمالي الدوحة، أجهزة حلب آلي تستطيع حلب 750 بقرة في الساعة.

وفيما يتعلق بشركة بلدنا قال معتز الخياط رئيس مجلس إدارة شركة باور إنترناشيونال هولدينغ: "شركة بلدنا للإنتاج الحيواني باشرت أعمالها. تأسست في عام 2014، باشرنا عملنا بسلالة أغنام العواس".

وتابع "بعدها طورنا المزرعة لتضيف سلالات مختلفة من الماعز. ووصلنا تقريبا لمجموع كامل بين الأغنام والماعز بحدود 80 ألف رأس ماعز وغنم. وبعدها أضفنا للمشروع مرحلة الأبقار التي باشرناها هذه السنة 2017".