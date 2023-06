الصحة العالمية بصدد إعلان أحد أبرز المُحليات الصناعية “مادة مسرطنة محتملة”

قال مصدران مطلعان لوكالة رويترز إن الوكالة الدولية لبحوث السرطان بصدد إعلان أن أحد أكثر المُحليات الصناعية شيوعًا في العالم مادة مسرطنة محتملة، الشهر المقبل.

ويضع الأمر الوكالة التابعة لمنظمة الصحة العالمية في مواجهة مع صناعة الأغذية والجهات التنظيمية.

ويستخدم الأسبرتام في صناعة منتجات تتنوع بين مشروبات كوكاكولا الغازية المنخفضة السعرات الحرارية وعلكة إكسترا وبعض مشروبات سنابل.

وكشف المصدران أن الوكالة الدولية لبحوث السرطان ستدرج للمرة الأولى تلك المادة في يوليو/تموز على أنها “من المحتمل أن تكون مادة مسرطنة للبشر”.

ويهدف قرار الوكالة، الذي خلصت إليه في وقت سابق من هذا الشهر بعد اجتماع لخبراء من خارج الهيئة، إلى تقييم ما إذا كانت المادة تمثل خطرًا محتملًا أم لا، بناء على الأدلة المنشورة جميعها.

Exclusive: Aspartame, one of the world's most common artificial sweeteners, is set to be declared a possible carcinogen next month by a leading global health body, pitting it against the food industry and regulators https://t.co/7Jv2XiJmAU pic.twitter.com/8bKuC53BMx

— Reuters (@Reuters) June 29, 2023