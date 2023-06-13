تحقيق الجيش الإسرائيلي في الهجوم عبر معبر العوجة الحدودي مع مصر: المعبر الأمني غير المغلق في السياج أحد الأسباب الرئيسية
13/6/2023-|آخر تحديث: 13/6/202307:31 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
تحقيق الجيش الإسرائيلي في الهجوم عبر معبر العوجة الحدودي مع مصر: المعبر الأمني غير المغلق في السياج أحد الأسباب الرئيسية للحادث
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المصدر : الجزيرة مباشر