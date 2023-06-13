تحقيق الجيش الإسرائيلي في الهجوم عبر معبر العوجة الحدودي مع مصر: المعبر الأمني غير المغلق في السياج أحد الأسباب الرئيسية للحادث

الجيش الإسرائيلي: تقرر توجيه اللوم لقائد كتيبة بارديلاس وتأخير ترقيته لمدة خمس سنوات

الجيش الإسرائيلي: تقرر إغلاق ممرات الطواري الأمنية بالسياج وتقليص مدة دوام الجنود لأقل من 12 ساعة متتالية

الجيش الإسرائيلي: تقرر توبيخ قادة في القطاع الجنوبي ونقل قائد لواء فاران إلى موقع آخر داخل الجيش