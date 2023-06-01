عضو بالحوار الوطني في مصر: أجهزة بالدولة تقف وراء الاعتداء على نقابة المهندسين

قال طلعت خليل، مقرر لجنة الموازنة والإصلاح المالي بالحوار الوطني في مصر، إن الاعتداءات التي شهدتها نقابة المهندسين، الثلاثاء، تقف وراءها أجهزة في الدولة.

وأضاف خليل في مقابلة مع المسائية على الجزيرة مباشر أن مشهد الاعتداءات في نقابة المهندسين هو “مشهد عبثي قديم جديد، وكثيرا ما استخدمت مثل هذه الأفاعيل ضد كل من هو معارض”.

واستغرب خليل ما وصفه بـ”جر العمل النقابي إلى الساحة السياسية”، قائلا “ما دخل العمل النقابي بالعمل السياسي حتى يجر أعضاء حزب مستقبل وطن الوضع في نقابة المهندسين إلى الساحة السياسية؟”.

وقال خليل إن الحزب فعل كل ما بوسعه لحشد المهندسين لسحب الثقة من النقيب، “إلا أن إرادة المهندسين المصريين كانت أقوى واعتبروا أن الأمر اعتداء على نقابتهم وإرادتهم”، على حد وصفه.

وأشار إلى وجاهة الطرح الذي يقول إن من يقف وراء الأحداث في نقابة المهندسين هي أجهزة من الدولة، مشيرا إلى أن “ما يدلل على ذلك هو وقوع أحداث مماثلة في السابق ضد المعارضين بنفس الطريقة”.

وأبدى النائب طلعت خليل استغرابه لحشد أجهزة في السلطة المصرية ضد نقيب المهندسين طارق النبراوي، الذي قال إنه “ليس معروفا عنه الاشتغال بالسياسة أو اتخاذ مواقف معارضة ضد السلطة”.

كما أبدى استغرابه لعدم تحرك وزارة الداخلية للقبض على المتورطين في الاعتداء على الرغم من ظهور صورهم في عدة فيديوهات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعرف الكثيرين عليهم، والإشارة إليهم بأسمائهم.

وقال عضو لجنة الحوار الوطني إن مصر “تشهد حالة حوار وطني وإن ما حدث في نقابة المهندسين يضع المشاركين في الحوار في حرج”، موضحا أن هناك من يوجه اللوم إليهم بالمشاركة في الحوار الوطني في وقت تشارك فيه أجهزة فيما يحدث في نقابة المهندسين.