هجوم دولي على أوغندا بعد إقرارها قانونا صارما لمكافحة المثلية الجنسية

شن المجتمع الدولي هجوما حادا على أوغندا بعد إقرارها قانونا لمكافحة المثلية الجنسية، إذ توعدتها الولايات المتحدة بقطع المساعدات والاستثمارات، وأعربت الأمم المتحدة وفاعلون دوليون عن “استيائهم” من البلد الأفريقي.

وصدّق الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني على قانون مناهضة المثلية الجنسية، الذي ينص على فرض عقوبات شديدة على العلاقات الجنسية المثلية أو الترويج للمثلية.

وأعلنت الرئاسة الأوغندية على حسابها في تويتر الاثنين أن “الرئيس وقّع على مشروع القانون المناهض لمثلية الجنس للعام 2023. أصبح الآن قانون مكافحة مثلية الجنس للعام 2023”.

وأثار طرح مشروع القانون في البرلمان في 21 مارس/آذار الماضي موجة استنكار دولية واسعة، وطلب الرئيس موسيفيني في نهاية أبريل/نيسان من البرلمانيين “إعادة النظر” في النص وخصوصا توضيح أن “حقيقة أن يكون الشخص مثليا ليست جريمة، إنما وحدها العلاقات الجنسية تُعَد جريمة”.

President @KagutaMuseveni has assented to the Anti-Homosexuality Bill 2023. It now becomes the Anti-Homosexuality Act 2023. pic.twitter.com/fDQpmE2W9X

وأقر البرلمان القانون في 2 مايو/أيار الجاري، في تصويت بالإجماع عدا صوت واحد.

وندّد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالقانون، وقال إنه يُشكل “انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان”، ولوّح بقطع المساعدات والاستثمارات عن البلد الواقع في شرقي أفريقيا.

ودعا بايدن إلى الإلغاء الفوري للتدابير المشدَّدة الجديدة في القانون. وجاء في بيان للرئيس الأمريكي أن “إصدار قانون مكافحة المثلية في أوغندا يُشكل انتهاكا مأساويا لحقوق الإنسان العالمية”.

وقال وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية أندرو ميتشل إن حكومة المملكة المتحدة “مستاءة بشدة لكون الحكومة الأوغندية قد وقّعت القانون المناهض للمثلية الذي ينطوي على تمييز كبير”.

وأضاف في بيان أن هذا القانون “سيزيد من أخطار العنف والتمييز والاضطهاد، وسيؤدي إلى تراجع مكافحة الإيدز، وسيشوه صورة أوغندا على الساحة الدولية”، فضلا عن كونه “يقوض حماية الحريات التي يكفلها الدستور لجميع الأوغنديين”، على حد وصف البيان.

بدوره، وجّه الاتحاد الأوربي تحذيرا لأوغندا، قائلا إن العلاقات مع الشركاء الدوليين ستكون مهددة.

وكتب وزير خارجية الاتحاد الأوربي جوزيب بوريل على تويتر “تصديق الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني على القانون المناهض لمثلية الجنس مؤسف. هذا القانون يتعارض مع حقوق الإنسان. من واجب الحكومة الأوغندية حماية كل مواطنيها وفرض احترام حقوقهم الأساسية، وإذا لم تقم بذلك فإن العلاقات مع الشركاء الدوليين ستكون مهدَّدة”.

The signing into law of the Anti-Homosexuality Act by the Ugandan President Yoweri Museveni is deplorable.

This law is contrary to international human rights law and to Uganda’s obligations under the African Charter on Human and People’s Rights.#AUEU #Uganda https://t.co/4wVxQ8wSSR

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 29, 2023