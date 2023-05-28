أردوغان يغني مع أنصاره في إسطنبول احتفالا بالفوز برئاسة تركيا

احتفال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالغناء مع أنصاره من حي إسكودار في إسطنبول بعد فوزه بولاية ثانية لرئاسة تركيا.

وقدّم أردوغان الشكر لأنصاره بعد أن أظهرت نتائج أوليّة فوزه في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التركية على مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو، ليصبح رئيسًا للبلاد لخمس سنوات قادمة.

وقال أردوغان أمام حشد من أنصاره “أقدّم كلّ الشكر للشعب التركي الذي ذهب إلى صناديق الاقتراع وصوّت لصالح مستقبل أبنائه”.

وأضاف أنه يعتقد أن حزب الشعب الجمهوري سيودع كليجدار أوغلو وسيحمّله مسؤولية الأداء السيئ في الانتخابات، على حد وصفه.





وقال أردوغان إن تركيا هي الفائز في الانتخابات، مضيفا أنه “لا أحد يستطيع استصغار شعبنا ولا الإساءة لتركيا”.

وتابع “أتممنا الجولة الثانية من الانتخابات بالفوز بفضل دعم الشعب”.

وأكد على توجهه قائلا “لا ندعم المثليّة، وكيان العائلة وحقوق المرأة من المقدسات لدينا”.

وأشار أردوغان إلى أنه سيلقي “خطاب الشرفة” من القصر الرئاسي في أنقرة وسيتوجه به إلى العالم، على حد وصفه.

وأظهرت نتائج غير رسمية فوز أردوغان في انتخابات الرئاسة التركية، اليوم الأحد، بعد تقدمه على مرشح المعارضة كليجدار أوغلو.

وحصل أردوغان على نسبة نحو 53% مقابل 47% لكليجدار أوغلو، ليصبح بذلك رئيسًا للبلاد لخمس سنوات أخرى.

ودعي أكثر من 60 مليون ناخب إلى الإدلاء بأصواتهم فيها لاختيار رئيسهم.