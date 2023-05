“الوباء القادم” يتصدر المنصات بعد تحذير منظمة الصحة العالمية من جائحة محتملة

تصدر وسم “الوباء القادم” منصات التواصل الاجتماعي وسط تخوفات وتشكيكات أثارتها تصريحات لمنظمة الصحة العالمية، حذرت فيها من جائحة محتملة قد تحدث قريبًا، ونصحت بالاستعداد لها من الآن.

وأمس الاثنين، حث تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، الدول على إجراء الإصلاحات اللازمة للاستعداد لأي وباء مقبل وعلى الوفاء بتعهداتها السابقة بزيادة تمويل المنظمة.

وكان غيبريسوس يتحدث في الجمعية العمومية للمنظمة بعد أسابيع من إنهاء حالة الطوارئ العالمية المتعلقة بجائحة كورونا (كوفيد-19)، وقال إن الوقت حان لدفع المفاوضات الخاصة بمنع الجائحة التالية.

We need @WHO Member States to deliver the #PandemicAccord on time, as a generational commitment. The next pandemic will not wait for us. We must be ready. #WHA76https://t.co/IUMnYEtZH8 pic.twitter.com/KwwRbT8CIv

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 22, 2023