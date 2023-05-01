مصر.. إخلاء سبيل الزميل هشام عبد العزيز ووصوله منزله بعد اعتقال دام 4 سنوات

أخلت السلطات المصرية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين سبيل الزميل هشام عبد العزيز، الصحفي بقناة الجزيرة مباشر، بعد اعتقال دام نحو 4 سنوات.

وأكدت أسرة الزميل هشام تنفيذ قرار إخلاء سبيله ووصوله إلى منزله في القاهرة.

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• السلطات المصرية تخلي سبيل الزميل #هشام_عبدالعزيز الصحفي بالجزيرة مباشر بعد حبسه قرابة 4 سنوات

• أسرة الزميل #هشام_عبدالعزيز الصحفي بالجزيرة مباشر تؤكد تنفيذ قرار إخلاء سبيله ووصوله إلى منزله#الجزيرة_مباشر #مصر pic.twitter.com/P5SLh5tBCv — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 30, 2023

كما أعلن نقيب الصحفيين في مصر خالد البلشي نبأ الإفراج عن الزميل هشام، وكتب على صفحته بموقع فيسبوك: ألف مبروك الإفراج عن الزميل الصحفي هشام عبد العزيز ووصوله لمنزله.. عقبال باقي الزملاء المحبوسين”.

واعتقلت سلطات الأمن المصرية الزميل هشام في يونيو/حزيران 2019، وضمته إلى القضية رقم 1365 لعام 2018 أمن دولة، لتقرر النيابة الإفراج عنه لاحقًا إلا أن سلطات الأمن أعادت حبسه بعد إدراجه في القضية رقم 1956 لعام 2019.

وما زالت السلطات المصرية تعتقل 2 آخرين من صحفيي الجزيرة مباشر، هما بهاء الدين إبراهيم وربيع الشيخ، وقد اعتقلوا جميعا خلال ذهابهم في إجازة اعتيادية إلى مصر خارج نطاق عملهم، وطالبت شبكة الجزيرة في بيانات عدة السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن صحفييها.