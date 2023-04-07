قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى ومستوطنون يحرقون مركبات الفلسطينيين في كفر قاسم (فيديو)

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى صباح اليوم الجمعة، وتمركزت بالقرب من باب المغاربة بالمسجد، بعد ساعات من الاعتداء على المصلين أمام الأقصى ومنع بعضهم من صلاة الفجر فيه.

كما اقتحمت مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين، المسجد الأقصى صباح اليوم الجمعة بحماية قوات الاحتلال، وانتشرت في طريق باب الحديد بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة في محاولة لاستفزاز الأهالي.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات إلى المسجد الأقصى المبارك عقب إنهاء المصلين صلاة الفجر في الجمعة الثالثة من شهر رمضان، ووثقت مقاطع فيديو اعتداء قوات الاحتلال على المصلين والمعتكفين.

من اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك. pic.twitter.com/gq1kYmEmb5 — AlQastal القسطل (@AlQastalps) April 7, 2023

إحراق مركبات الفلسطينيين

من ناحية أخرى، أحرق مستوطنون متطرفون من عصابة “تدفيع الثمن” فجر اليوم الجمعة، مركبات وكتبوا عبارات عنصرية معادية للعرب في مدينة كفر قاسم.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن شهود عيان من كفر قاسم، أن مجموعة من “تدفيع الثمن” قامت آخر الليل بالاعتداء على مركبات لمواطنين من سكان المدينة بإحراقها وكتابة عبارات معادية للعرب والإضرار ببعض الممتلكات.

مستوطنين في طريق باب الحديد بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة يؤدون رقصات استفزازية pic.twitter.com/CAdWSGyd7B — وكالة صفا (@SafaPs) April 7, 2023

يذكر أن عصابة “تدفيع الثمن” اعتدت في فبراير/ شباط عام 2022 وفي مارس/ آذار عام 2021 على ممتلكات المواطنين في كفر قاسم وأعطبت إطارات مركبات خصوصية وخطت عبارات عنصرية معادية للعرب، كما نفذت اعتداء يوم 28 يوليو/ تموز عام 2019، تضمن إعطاب إطارات مركبات وشاحنات وخط شعارات عنصرية معادية للعرب في المدينة.

#فيديو

اعتداء وحشي على المصلين الوافدين للمسجد #الأقصى لأداء صلاة فجر الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك عند باب حطة pic.twitter.com/bKi92pWRf6 — Silwanic (@Silwanic1) April 7, 2023

وسبق أن أقدم متطرفون يهود، يوم 2 ديسمبر/ كانون الأول عام 2018، على كتابة عبارات عنصرية معادية ومسيئة للعرب منها “تدفيع الثمن” و”انتقام” ووسم “نجمة داود” على محال تجارية وجدران منازل وإعطاب إطارات 32 سيارة خصوصية في الحي الشرقي المتاخم لبلدة رأس العين.

📷 جماعة تدفيع الثمن الاستيطانية تعتدي على ممتلكات الفلسطينيين في بلدة كفر قاسم بالداخل المحتل وتحرق سيارات وتخط شعارات عنصرية pic.twitter.com/gelqEtyf0Z — وكالة صفا (@SafaPs) April 7, 2023

وتنفذ عصابات “تدفيع الثمن” المتطرفة اعتداءات عنصرية في العديد من البلدات الفلسطينية، كما تستهدف العصابات أيضا الأماكن المقدسة والمساجد والكنائس والمقابر الإسلامية والمسيحية.