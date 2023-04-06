لُقب بـ”الصخرة”.. رياضي نمساوي يحطم رقما قياسيا بسحبه قطارا يزن أكثر من 80 طنا (فيديو)

نجح رياضي نمساوي في تحقيق رقم قياسي جديد، بعدما تمكن من سحب قطار يزن أكثر من 80 طنًّا مسافة تزيد على 10 أمتار، وذلك على ارتفاع 2970 مترًا فوق سطح البحر، قرب جبال ماتشو بيتشو الشهيرة في بيرو بغرب أمريكا الجنوبية.

وعقب سحبه للقطار قال النمساوي فرانز مولنر “سجلت العديد من الأرقام القياسية لكن هذا كان الأكثر صعوبة”، وأضاف “شعرت بالضيق عندما كنت أتحرك على السكة الحديدية وكان القطار يسحبني إلى الخلف بقوة”.

ويعتبر الرقم القياسي الذي حققه مولنر جزءًا من جولة عالمية يعتزم خوضها خلال الشهور القادمة، تشمل سحب سفينة في أمريكا الجنوبية، ومروحية في أوربا.

وسيتوجه بعد ذلك إلى قارتي أستراليا وأفريقيا لتحقيق أرقام قياسية جديدة.

يشار إلى أن فرانز مولنر الذي يطلق على نفسه اسم “الصخرة النمساوية”، يحمل ألقابًا قياسية أخرى، إذ كسر علبًا زجاجية ببطنه وسحب 50 طفلًا على منحدر للتزلج.