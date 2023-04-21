وفاة الرئيس السابق لديوان الوقف السني في العراق سعد كمبش بعد فراره من السجن

توفي الرئيس السابق لديوان الوقف السني في العراق سعد كمبش أثناء إلقاء قوّة أمنية القبض عليه في مدينة الموصل، يوم الخميس، بعد يومين من فراره من سجنه بالمنطقة الخضراء في بغداد حيث كان يقضي عقوبة بالسجن بتهم فساد، وفق ما أعلنت السلطات.

وكان كمبش يتولى بصورة رئيسية إدارة المراقد والمساجد السنية وغيرها من الممتلكات المدنية.

وألقي القبض على كمبش في 21 مارس/ آذار، وسرعان ما صدر عليه حُكمٌ “بالسجن المشدد 4 سنوات” بعد إدانته “بمخالفة واجبات وظيفته عمدًا والتسبّب في إضرار المال العام”، لكنه هرب من سجنه مساء الثلاثاء.

ويوم الخميس، أقال رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني قائد أمن المنطقة الخضراء المحصّنة في وسط بغداد بعد فرار كمبش الذي كان يقضي محكوميته.

وذكر بيان مشترك لوزارتي الداخلية والصحة، أنه “في لحظة هروب المحكوم سعد كمبش تم تشكيل فريق عمل مختص ميداني من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية لملاحقة المحكوم”.

وأضاف البيان أنه حينما تمكنت القوة من تطويق مكان وجوده وأثناء عملية إلقاء القبض حاول الهرب وأثناء المطاردة أصيب بالإعياء وتدهورت حالته الصحية.

وجاء في البيان أن كمبش وصل إلى مستشفى الموصل العام متوفيا، وأنه “تم إحالة الجثة إلى الطب العدلي وتشكيل لجنة طبية مختصة لغرض التشريح ومعرفة أسباب الوفاة”.

وأدين كمبش في أبريل/ نيسان الجاري لشرائه فندقًا في أربيل بإقليم كردستان العراق بأكثر من 36 مليون دولار “على الرّغم من عدم وجود جدوى اقتصادية” لهذه الصفقة، بحسب هيئة النزاهة.

وتفاعل عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي مع حادث فرار ووفاة سعد كمبش، حيث اعتبر أحد المغردين أن الأمر يتعلق ببداية ثورة في مرفق السجون العراقية، في حين سخر صاحب حساب آخر قائلا إنه كان مدعوا لتناول السحور.

هروب #كمبش ثورة كبرى على السجون

سعد كمبش تم تهريبه عبر جكسارة بيضاء تابعة لديوان الوقف السني من مركز شرطة كرادة مريم

بعد زيارة أسماء كمبش للمركز بوجبة فطور كبيرة تناولها المنتسبون واعتذر عن مشاركتهم سعد كمبش بداعي المرض pic.twitter.com/adBMKYuIzS — نـــ1️⃣ـــــور (@NH__1242) April 19, 2023

من يتحدى الدولة وقوانينها يجب ان ينال العقاب لا حصانه ولا جعب ابريج لان من يتمتع بالحصانه عليه ان يصونها ويبتعد عن اختراق القوانين والمساس بثوابت المجتمع والدوله وما فعلته الناهبه تجاوز كل الخطوط الحمراء وعليها ان تدفع الثمن والمثول في السجن بدلا عنه ديمقراط — hyderhyderhyder (@hyderhyderhyde7) April 19, 2023