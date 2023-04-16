“الدعم السريع” تعلن إسقاط مروحية أباتشي في الخرطوم (فيديو)

أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، مساء الأحد، أنها أسقطت طائرة حربية من طراز “أباتشي” في الخرطوم بحري “العزبة”، وذلك خلال الاشتباكات العنيفة التي تشهدها البلاد.

ونشرت الصفحة الرسمية لقوات الدعم السريع مقطع فيديو على صفحتها بموقع تويتر قالت فيه: “قوات الدعم السريع تسقط مروحية قتالية تابعة للجيش بالقرب من جسر كوبر بمنطقة بحري”.

وظهر في الفيديو مجموعة من الجنود قد تجمعوا حول طائرة مروحية، وهم يحملون أسلحة خفيفة ويهتفون “الله أكبر”، كما ظهر في مقطع فيديو آخر مجموعة من المدنيين حول الطائرة نفسها.

#قوات_الدعم_السريع تسقط مروحية قتالية تابعة للجيش بالقرب من جسر كوبر بمنطقة بحري ـــــــــــــــــــــــ#العزة_والمجد_للوطن#قوات_الدعم_السريع#جاهزية_سرعة_حسم pic.twitter.com/c57UXf4zVV — Rapid Support Forces – قوات الدعم السريع (@RSFSudan) April 16, 2023

ويتواصل القتال بين الطرفين في العاصمة السودانية ومدن أخرى، الأحد، بعد إعلان الجيش وقوات الدعم السريع في بيانين منفصلين الاتفاق على مقترح للأمم المتحدة بفتح “مسارات آمنة للحالات الإنسانية” لثلاث ساعات، بعد مقتل أكثر من 60 مدنيًا على الأقل بينهم 3 عاملين في برنامج الأغذية العالمي.

#الدعم_السريع يسقط طائرة حربية "أباتشي" في الخرطوم بحري "العزبة" pic.twitter.com/lDHfCKydeL — Rapid Support Forces – قوات الدعم السريع (@RSFSudan) April 16, 2023

وتحوّل التوتر بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وزعيم قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي”، إلى مواجهات عنيفة، السبت، بعد تصعيد في الخلافات السياسية في الأسابيع الأخيرة.

وتستخدم أنواع الأسلحة كلها من بنادق ومدفعية وطائرات مقاتلة، في هذه المعارك التي تشهدها العاصمة ومدن أخرى في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 45 مليون نسمة.