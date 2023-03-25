خبير جيولوجي مصري: إثيوبيا تحتاج إلى تشغيل 11 توربينًا حتى تنتهي من أعمال سد النهضة (فيديو)

شكك خبير جيولوجي مصري في إعلان إثيوبيا الانتهاء من 90% من بناء سد النهضة، قائلا إن الأمر غير دقيق.

وقال عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن إعلان مجلس تنسيقية مشروع سد النهضة في إثيوبيا أنه قد تم إنجاز 90% من بناء السد غير دقيق، وإن ما تم إنجازه حتى الآن هو الانتهاء فقط من عمل الخرسانة العامة للسد.

وأضاف شراقي في لقاء مع برنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر، مساء الجمعة، أن هناك عملا كثيرا يجب إنجازه حتى يمكن القول إن إثيوبيا شارفت عن الانتهاء من سد النهضة.

وأوضح أنه حتى الآن تم الانتهاء من تركيب توربينَين فقط، في حين أن السد يحتاج إلى 11 توربينًا إضافيا حتى يتم الانتهاء من أعماله.

وشدد شراقي على أن عمليات التركيب هذه تحتاج إلى عمل فني وتقني كبيرين.

وكان مجلس تنسيقية مشروع سد النهضة في إثيوبيا قد أعلن أنه قد تم إنجاز 90% من بناء السد.

وقالت نائبة رئيس مجلس تنسيقية مشروع سد النهضة “فقرتي تامرو” إن السد واجه تحديات وضغوطا دبلوماسية وحربًا داخلية ومع ذلك تمكن الإثيوبيون من إنجاز هذا المشروع، وفق تعبيرها.

واعتبر الخبير الجيولوجي المصري أن القرارات الأحادية للحكومة الإثيوبية، لا تزال تمثل تهديدا للأمن المائي لمصر السودان.

وقال إن إصرار إثيوبيا على الشروع في التخزين الرابع سيضر بالمصالح المائية لدولتي المصب، لأنه قد يعادل ما تم تخزينه خلال السنوات الثلاث الماضية. وقد يؤثر في الخطط الزراعية لمصر والسودان.





من جهته، قال النائب محمد نور عضو البرلمان الفدرالي الإثيوبي إن جميع التوربينات جاهزة للعمل ولا يوجد بها أي خلل.

وقال إن إثيوبيا توصلت في عام 2015 إلى اتفاق حول مسألة تقسيم مياه نهر النيل وإنها صادقة في التوقيع على هذا الاتفاق، لكنها “تحتاج إلى اتفاق تفصيلي يرضي جميع الأطراف”.

وأضاف عضو البرلمان الفدرالي الإثيوبي أن “60% من الشعب الإثيوبي يعيش في الظلام”، وأن مشروع سد النهضة مخصص لخدمة مصالح الشعب الإثيوبي وليس لإرضاء طلبات أي طرف، على حد وصفه.