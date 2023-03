منظمة الصحة العالمية: خطر فيروس كورونا قد يصبح شبيها بالإنفلونزا الموسمية

قالت منظمة الصحة العالمية، إن العام الجاري، قد يشهد تراجعًا كبيرًا لجائحة كورونا.

واعتبرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، أن الخطورة الناجمة عن الفيروس، قد تصبح خلال العام الجاري، شبيهة بالخطورة التي يسببها فيروس الإنفلونزا المعتاد.

وأشارت إلى أنها تتوقع في وقت ما خلال 2023، إعلان نهاية لحالة الطوارئ، الخاصة بالوباء، الذي عطل النشاط البشري الاجتماعي في مختلف بقاع العالم.

"We are certainly in a much better position now than we have been at any time during the [#COVID19] pandemic."-@DrTedros

