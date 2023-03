طلاب يمزقون القرآن الكريم في مدرسة كندية ووزير التعليم يعلق

أعرب المجلس الوطني للمسلمين الكنديين، بتغريدة أمس على حسابه في تويتر، عن استيائه من تمزيق نسخة من القرآن الكريم وإتلاف نسخ أخرى في مدرسة بمقاطعة أونتاريو شرق وسط البلاد.

وقال المجلس “نشعر بالاشمئزاز والغضب الشديد بعد سماع تقارير عن تمزيق القرآن في مدرسة كورتيس الثانوية. لقد كنا على اتصال مع مجلس إدارة المدرسة وأولياء الأمور المعنيين، وسنشارككم آخر المعلومات فور توافرها”.

