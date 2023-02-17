مدير الدفاع المدني السوري: ما قامت به الأمم المتحدة فضيحة ولابد من تحقيق دولي (فيديو)

قال مدير الدفاع المدني السوري رائد الصالح، إن ما قامت به الأمم المتحدة في الشمال السوري يعد “فضيحة” بسبب التضليل الإعلامي الذي يقوم به المسؤول الأول في المنظمة وعدم إرسال المساعدات الطبية والإغاثية في الوقت المناسب.

وأضاف الصالح خلال مشاركته في برنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر، مساء الخميس، أن مسؤولي الأمم المتحدة ينشرون كل يوم معلومات مغلوطة، موضحًا أنه منذ اليوم الأول للزلازل لم يدخل سوى 10% من الاحتياجات الطبية والإغاثية لمنكوبي الزلازل في الشمال السوري.

وتابع الصالح أن وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث “اعتذر عما قامت به الأمم المتحدة من تقصير في الشمال السوري”، مؤكدًا أن المسؤول الأممي التزم بالاعتذار العلني فور الانتهاء من العمليات الميدانية المطلوبة.

وشدد مسؤول الدفاع المدني السوري أن “الاعتذار بداية فقط، ويجب أن يتبعه تحقيق دولي في أداء الأمم المتحدة في الشمال السوري”.

وقال “إن ما تقدمه الأمم المتحدة لا ينسجم مع حجم الكارثة في الشمال السوري، ويجب فتح تحقيق دولي وتغيير آليات العمل الإنساني المعتمدة لأنها تقتل الأبرياء”.

وكشف الصالح أن الأمم المتحدة هي من “سيَّس المساعدات الإنسانية”، مضيفًا أن دولتي قطر والسعودية قامتا بإدخال المساعدات الإنسانية من معبر باب السلامة دون أدنى مشاكل تذكر.

وأشار الصالح إلى أن موظفي الأمم المتحدة هددوا المنظمات الإنسانية السورية بوقف التعامل معهم إذا ما استمروا في نقد أداء المنظمة.

“بسبب انتقادهم لخذلان #الأمم_المتحدة”.. تفاصيل مثيرة للجدل يكشفها مدير الدفاع المدني السوري بعد تهديد وكالات #الأمم_المتحدة للمنظمات العاملة في الشمال السوري #الجزيرة_مباشر #زلزال_تركيا_سوريا #الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/8YwM5w9CPu — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 16, 2023

وحمّل الصالح الأمين العام للأمم المتحدة مسؤولية الوضع الإنساني المتردي في الشمال السوري، قائلًا: “إن أنطونيو غوتيريش له صلاحيات إدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المنكوبة من دون العودة إلى مجلس الأمن” في إشارة إلى أن الأمم المتحدة انتظرت إلى حين موافقة رئيس النظام بشار الأسد للشروع في إدخال المواد الإغاثية.