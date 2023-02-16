الشرطة السويدية ترفض منح إذن جديد لحرق نسخة من القرآن الكريم

قالت الشرطة السويدية، الخميس، إنها لم تمنح الإذن لشخص تقدم بطلب لحرق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة العراقية في العاصمة ستوكهولم.

وأوضحت شرطة ستوكهولم في بيان أن حوادث حرق نسخ من القرآن تزايدت ومن المحتمل زيادتها أكثر في المستقبل، ونتيجة تقييم التطورات المتعلقة بالمصالح السويدية تم اتخاذ قرار بعدم منح الإذن.

ولم تقدم الشرطة السويدية أي معلومات عن هوية الشخص الذي تقدم بالطلب.

وهذا هو الرفض الثاني، حيث منعت الشرطة السويدية منعت في 8 فبراير/شباط الجاري تظاهرة كان من المتوقّع أن تشهد حرقًا للمصحف، مشيرة إلى خطر وقوع هجوم وتداعيات على أمن السويد بعد حرق نسخ من المصحف في المرات السابقة.

وفي 21 يناير/كانون الثاني الفائت أحرق زعيم حزب “الخط المتشدد” الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان، نسخة من القرآن قرب السفارة التركية في ستوكهولم، وسط حماية مشددة من الشرطة التي منعت اقتراب أحد منه أثناء ارتكابه الواقعة.

وفي ذلك الوقت، منحت الشرطة الموافقة، معتبرة أن حرق المصحف يندرج في إطار حرية التعبير التي يضمنها الدستور.

غير أنّ تركيا أوقفت نتيجة ذلك المفاوضات بشأن عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي.

كما قام زعيم جماعة “بيغيدا” المتطرفة المناهضة للإسلام في هولندا إدوين واغنسفيلد، بتمزيق نسخة من القرآن الكريم أمام مبنى البرلمان الهولندي.​​​​​​​

وعلى نطاق واسع، أثارت هذه الإساءات ضجة في العالم الإسلامي.