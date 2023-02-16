ألمانيا.. مجهولون يشعلون النار في مساعدات كانت موجهة لمتضرري زلزال تركيا (فيديو)

تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر أشخاصًا مجهولين تسللوا إلى داخل أحد المراكز التجارية مدينة ركلنهاوزن الألمانية قبل أيام وقاموا بحرق صناديق ومواد إغاثية كانت في طريقها إلى متضرري الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا.

وكان أصحاب المركز التجاري الذين ينتمون لأصول تركية، قد أعلنوا في وقت سابق عن جمع تبرعات لمنكوبي الزلزال، وتمكنوا من شراء أطعمة وملابس وأغطية بهدف شحنها نحو المناطق المنكوبة.

وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة قيام المجهولين بانتزاع العلم التركي الذي كان معلقًا على جدران المتجر، وألقوا به على الأرض قبل أن يقدموا على إشعال النار في المركز التجاري.

وفيما لم يتم الكشف بعد عن مرتكبي هذه الجريمة، أعلنت الشرطة الألمانية فتح تحقيق لمعرفة الفاعلين، كما أعلن المركز التجاري عن مكافأة قدرها 5 آلاف يورو مقابل أية معلومات تؤدي لاعتقال الجناة.

وفي 6 فبراير/شباط الجاري وقع زلزالان متتاليان بقوة 7.7 درجات و7.6 درجات جنوب تركيا وشمال سوريا، وتسببا بخسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات.