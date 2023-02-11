قطر.. حملة “عون وسند” تجمع عشرات ملايين الدولارات للمتضررين من الزلزال والعلم التركي يضيء معالم الدوحة (شاهد)

دشنت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في قطر (وهي هيئة حكومية)، حملة “عون وسند” الإغاثية العاجلة للمتضررين من الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، فجر يوم الاثنين الماضي، بالشراكة مع جمعية قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري.

وبلغ حجم التبرعات لحملة “سند وعنون” 168 مليون ريال قطري (46 مليون دولار) في يومها الأول عبر تلفزيون قطر الرسمي، لصالح المنكوبين بالزلزال في تركيا وسوريا.

حملة "عَوْن وَسَنَد" لمساعدة متضرري الزلزال أطلقتها هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في قطر 🇶🇦 #المسائية #زلزال_تركيا_سوريا pic.twitter.com/RtPbf6DLAw — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 10, 2023

وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، أطلق تلفزيون قطر والمؤسسة القطرية للإعلام بالتعاون مع المؤسسات الخيرية في البلاد (قطر الخيرية والهلال الأحمر) هذه الحملة (غير المحددة المدة) لصالح المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا.

وشارك في التبرعات عدد من مؤسسات الدولة والبنوك والشركات الخاصة والعامة وأشخاص محسنون. وتبرع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال الحملة بـ50 مليون ريال قطري (14 مليون دولار).

سمو الأمير يتبرع بمبلغ 50 مليون ريال قطري لصالح حملة #عون_و_سند لإغاثة متضرري زلزال #تركيا و #سوريا #قنا pic.twitter.com/WsCzmDiiiM — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) February 10, 2023

وتأتي الحملة لإغاثة المتضررين في تركيا وسوريا، وتجاوبًا مع موقف دولة قطر المساند للشعبين السوري والتركي، وتهدف إلى جمع تبرعات المجتمع القطري لأشقائه في محنتهم.

وترمي الحملة لشراء ما يلزم من احتياجات تغطي مجالات الإغاثة العاجلة، من الصحة والإيواء والأمن الغذائي والمواد غير الغذائية الأخرى.

وبدأت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، بالشراكة مع قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري، في ترتيبات التجهيز لمد يد العون للأشقاء في سوريا وتركيا للتخفيف عن المتضررين، حيث بدأت قوافل الدعم تصل تباعا إلى تركيا والداخل السوري.

بفضل الله ثم دعمكم أهل الخير تم جمع مبلغ "168,015,836"ريال قطري لصالح حملة #عون_و_سند عبر البث المباشر على #تلفزيون_قطر @QatarTelevision لإغاثة متضرري زلزال #سوريا و #تركيا شكراً للمتبرعين أفراداً وشركات وعائلات، ونسأل الله أن يتقبل منكم ويجزيكم بالإحسان إحساناً 🤲🏼❤️ pic.twitter.com/0QLlawZMgT — Qatar Charity | قطر الخيرية (@qcharity) February 10, 2023

ألوان العلم التركي تضيء معالم الدوحة

من ناحية أخرى، أُضيئت معالم العاصمة القطرية الدوحة بألوان العلم التركي، تضامنًا مع ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا يوم الاثنين الماضي.

وقالت السفارة التركية لدى الدوحة في تغريدة، اليوم السبت، “إن أصدقاءنا القطريين أضاؤوا بعض المعالم الرئيسية في العاصمة بألوان العلم التركي”.

قام أصدقاؤنا القطريون بتزيين بعض المباني في العاصمة الدوحة بالعلم التركي. ونود أن نشكر دولة قطر التي أبدت روح التضامن بهذه المناسبة من خلال تغطية مبانيها باللونين الأحمر والأبيض بعد كارثة الزلزال. 🇶🇦🇹🇷 pic.twitter.com/0AjsSHkcCB — T.C. Doha Büyükelçiliği – Turkish Embassy in Doha (@TC_DohaBE) February 11, 2023

وأعربت السفارة عن شكرها لدولة قطر على تضامنها مع تركيا عقب كارثة الزلزال، وأرفقت تغريدتها بصور للمعالم التي أضيئت بألوان العلم التركي.

وسارعت قطر منذ الساعات الأولى للزلزال إلى تقديم المساعدة عبر جسر جوي يحمل فريقا من مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي.

عطاء قطر لا يتوقف.. 168 مليون ر.ق حصيلة تبرعات الحملة المشتركة #عون_و_سند اليوم الجمعة على تليفزيون قطر.. تحت مظلة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية والمؤسسة القطرية للإعلام

للتبرع الالكتروني :https://t.co/9yxysOdZhO#زلزال_تركيا_سوريا #الهلال_الأحمر_القطري @Racaqa @QatarTelevision pic.twitter.com/twDtYMfmch — الهلال الأحمر القطري (@QRCS) February 10, 2023

كما أعلنت الحكومة القطرية، تخصصيها 10 آلاف منزل متنقل سيتم إرسالها إلى المناطق المتضررة من كارثة الزلزال في تركيا وسوريا، في وقت تعمل فيه الفرق الميدانية للهلال الأحمر القطري وقطر الخيرية في المناطق المنكوبة عبر فرقهما الإغاثية.

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بقوة 7.7 درجات، وأعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلّف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات بالبلدين.