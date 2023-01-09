أكد وصول إنتاج الأسلحة محليا إلى 80%.. أردوغان: لن نسمح بإعاقة إنجازات تركيا الدفاعية كما حدث في الماضي (فيديو)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا لن تسمح بإعاقة إنجازاتها الدفاعية كما حدث في الماضي، وذلك خلال حفل لتسليم 6 مدافع محلية الصنع إلى القوات البرية.

وأضاف أردوغان أن عدد الشركات التركية الناشطة في مجال الصناعات الدفاعية ارتفع من 56 عام 2002 إلى أكثر من 2000 شركة مع نهاية 2022.

وأشار إلى أن مخصصات البحث والتطوير للصناعات الدفاعية في تركيا زادت من 49 مليون دولار إلى 1.5 مليار دولار.

وأفاد بأن قيمة صادرات الصناعات الدفاعية كانت 248 مليون دولار قبل 20 عاما، وأنها ارتفعت إلى 4 مليارات و400 مليون دولار خلال العام المنصرم.

ولفت الرئيس التركي إلى أن بلاده حققت نهضة كبيرة في مجال الصناعات الدفاعية خلال الأعوام الأخيرة بخبراتها وقدراتها الوطنية المحلية.

وأكد أن بلاده لن تتوقف عن تطوير صناعاتها الدفاعية إلى حين تحقيق الاستقلال التام في هذا المجال.

وتابع “عندما أتينا إلى السلطة عام 2002 (حزب العدالة والتنمية) كان إنتاجنا المحلي من الصناعات الدفاعية 20% فقط، الآن رفعنا النسبة إلى 80%”.

وأردف “استطعنا إنجاز العديد من المشاريع التي كان يُقال إن تركيا لا يمكنها مجرد التفكير فيها، وهدفنا في مجال الصناعات الدفاعية هو إنهاء اعتمادنا على الخارج تماما”.

واستطرد “في بداية الألفية الثالثة كنا ننفذ مشاريع دفاعية بميزانية إجمالية قدرها 5.5 مليارات دولار، تجاوز هذا الرقم اليوم 60 مليار دولار، اليوم أصبح لدينا 7 شركات ضمن قائمة أفضل 100 شركة رائدة في مجال الصناعات الدفاعية”.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا تحتل مراكز متقدمة بين الدول الرائدة في مجال صناعة المسيرات الحربية.

وأكد أن عام 2023 سيشهد إنتاج المزيد من المعدات والآليات القتالية التي ستساهم بشكل كبيرة في تعزيز مكانة الصناعات الدفاعية التركية في العالم.