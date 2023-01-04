متحدث باسم حماس: المقاومة لن تستعجل في الرد على اقتحامات بن غفير للأقصى (فيديو)

قال الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة إن فصائل المقاومة لن تستعجل في الرد على اقتحامات الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير ومن معه من المستوطنين للمسجد الأقصى، مضيفا أن المقاومة “لن تنجر وراء الاستفزازات الآنية لخدمة أجندة العدو”.

وأضاف حمادة في لقاء مع برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، مساء الثلاثاء، أن “حماس لا تختبئ وراء الأقوال، وحينما تقول بأنها تستعد أو ستنفذ عملية فإنها تختار اللحظة الحاسمة التي تتناسب مع حجم الجريمة”.

وتابع “فصائل المقاومة لن تقع فريسة الاندفاع وراء العواطف السريعة بحيث لا تتحكم في ميدان المعركة”، مضيفا أن المقاومة وصلت إلى مرحلة متقدمة من النضج الذي يسمح لها باختيار ردود نوعية في زمن معين.

وتابع حمادة موجها كلامه لسلطات الاحتلال الإسرائيلي “القدس خط أحمر لدى جميع أبناء الشعب الفلسطيني، ولا تستعجلوا في الحكم على مثل هذه الاقتحامات، فالذين قاموا بها في السابق دفعوا ثمنا باهظا جراء عدوانهم على الأقصى”.

وصباح الثلاثاء، اقتحم اليميني المتطرف إيتمار بن غفير ومجموعة من المستوطنين باحات المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، لأول مرة بعد توليه وزارة الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو.

ولاقى اقتحام بن غفير للأقصى تنديدا واسعا، إذ حذّرت فصائل المقاومة من نشوب حرب دينية، بينما استدعى الأردن السفير الإسرائيلي للاحتجاج، ورفضت دول عدة انتهاك الاحتلال للقانون الدولي.