السباح التونسي أحمد الحفناوي يتوج بالميدالية الذهبية سباق 800 متر متفوقا على بطل أولمبياد طوكيو

فاز النجم التونسي أحمد الحفناوي بالميدالية الذهبية سباق 800 متر سباحة حرة في بطولة نوكسفيل بالولايات المتحدة يوم الأربعاء الماضي.

وتفوق الحفناوي على النجم الأمريكي بوبي فينك، البطل الأولمبي السابق في سباق 800 متر، مسجلًا 7:53 دقائق، فيما سجل فينك 7:56 دقائق، وفي المركز الثالث تشارلي كلارك بـ7:58 دقائق.

Tunisian star Ahmed Hafnaoui returns to competition with an … – Olympics https://t.co/NFNIa7VChy

— Tunisia Watch 🇹🇳®™ (@Tunisia_Watch) January 11, 2023