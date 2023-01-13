السباح التونسي أحمد الحفناوي يتوج بالميدالية الذهبية سباق 800 متر متفوقا على بطل أولمبياد طوكيو

فاز النجم التونسي أحمد الحفناوي بالميدالية الذهبية سباق 800 متر سباحة حرة في بطولة نوكسفيل بالولايات المتحدة يوم الأربعاء الماضي.

وتفوق الحفناوي على النجم الأمريكي بوبي فينك، البطل الأولمبي السابق في سباق 800 متر، مسجلًا 7:53 دقائق، فيما سجل فينك 7:56 دقائق، وفي المركز الثالث تشارلي كلارك بـ7:58 دقائق.

Tunisian star Ahmed Hafnaoui returns to competition with an … – Olympics https://t.co/NFNIa7VChy — Tunisia Watch 🇹🇳®™ (@Tunisia_Watch) January 11, 2023

وسبق أن فاز التونسي بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 400 متر سباحة حرة في 2021، ومنذ ذلك الانتصار لم يشارك إلا في عدد قليل من البطولات، لكنه حصل على الميدالية الفضية في عالم المضمار القصير في 1500 متر سباحة في نهاية العام ذاته.

وتستمر منافسات المسابقات في نوكسفيل حتى يوم السبت المقبل، ويشارك فيها النجوم كاتي ليديكي وسيمون مانويل وريجان سميث وكايلي ماسي وريان مورفي.