المغرب يمنع دخول جميع المسافرين القادمين من الصين بسبب كورونا

قررت السلطات المغربية، السبت، منع جميع المسافرين القادمين من الصين من دخول البلاد، بدءا من 3 يناير/كانون الثاني إلى أجل غير مسمى، من أجل تفادي موجة جديدة من العدوى بفيروس كورونا.

وذكرت وزارة الخارجية المغربية في بيان أن القرار جاء على ضوء تطور الأوضاع والاتصالات المنتظمة والمباشرة مع الصين، وتفادي موجة جديدة من العدوى بكورونا في المغرب وكل تداعياتها.

وأوضح البيان أن هذا الإجراء الاستثنائي لا يؤثر بأي حال من الأحوال على الصداقة المتينة بين الشعبين، والشراكة الاستراتيجية بين البلدين التي تظل المملكة متشبثة بها بقوة.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد دعا، في وقت سابق من يوم السبت، إلى بذل مزيد من الجهد وتعزيز الوحدة مع دخول البلاد “مرحلة جديدة” في نهج مكافحة الجائحة.

وأدى التغير المفاجئ في الصين، انتقالا من سياسة “صفر كوفيد” التي التزمت بها على مدار 3 سنوات إلى التعايش مع الفيروس، إلى تفجر موجة من الإصابات على مستوى البلاد.

كما أدى إلى تراجع في النشاط الاقتصادي، وأثار قلقا دوليا ودفع دولا إلى فرض قيود على المسافرين القادمين من الصين، أحدثها بريطانيا وفرنسا.

والثلاثاء الماضي، قررت الصين إلغاء قيود فيروس كورونا على الوافدين إلى أراضيها، بعد أن أوقفت إجراءات الحجر الصحي الإجباري للقادمين من خارج البلاد بدءا من 8 يناير.

وفرضت دول عدة، بينها الولايات المتحدة واليابان وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وكوريا الجنوبية، عددا من القيود على القادمين من الصين، بينها إعادة العمل باختبارات الفحص الخاصة بالفيروس.

وجاءت قرارات الدول بعد أيام من تصريحات لمنظمة الصحة العالمية أعربت فيها عن القلق بشأن تقارير تشير إلى زيادة الإصابات بالفيروس في الصين عقب تخفيف قيود مكافحته ضمن إطار سياسة “صفر كورونا”.