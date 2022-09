نقل جثمان الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث لدفنه إلى جوارها

تجري الاستعدادات لدفن الملكة إليزابيث الثانية بعد أن وافتها المنية، الخميس، عن عمر يناهز 96 عاما، على أن يتم نقل جثمان زوجها الراحل الأمير فيليب للانضمام إليها، ليدفنا معًا في كنيسة القديس جورج السادس التذكارية بقلعة وندسور.

وتوفي دوق إدنبرة الأمير فيليب وزوج الملكة إليزابيث عن عمر يناهز 99 عامًا في أبريل/نيسان من العام الماضي، ودفن في رويال فولت أسفل كنيسة القديس جورج، حيث دفن العديد من أفراد العائلة المالكة.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الملكة إليزابيث ستجتمع مجددا بزوجها الراحل الأمير فيليب وسيدفنان جنبا إلى جنب عقب زواج هو الأطول لملك بريطاني حيث استمر أكثر من 73 عاما.

ودفن العديد من أفراد الأسرة المالكة في كنيسة القديس جورج السادس التذكارية، من بينهم والد الملكة إليزابيث الذي توفي عام 1952 والملكة إليزابيث الأم التي توفيت عام 2002، وكذلك شقيقتها الأميرة مارغريت التي توفيت أيضا عام 2002.

وفارقت الملكة إليزابيث الثانية الحياة في المورال، الملاذ الريفي الاسكتلندي للملكة. ومن المتوقع أن يجري نقل التابوت إلى قصر هوليرود هاوس في إدنبرة الذي يعتبر المقر الرسمي للملك البريطاني في اسكتلندا.

ومن المرجح أن ينقل بعد ذلك التابوت في موكب مهيب إلى كاتدرائية سانت جايلز في إدنبرة قبل نقله إلى لندن.

Oh, Queen Elizabeth was responsible to her throne and calling. When her husband Prince Philip was buried, she observed all protocols.

There she sat alone. With all that power, she understood responsibility. She didn't violate the COVID19 restrictions. pic.twitter.com/cyA1RP8r4T

— ∫dt (@Earthtribeboy) September 8, 2022