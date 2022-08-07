رفعوا أعلام إسرائيل.. “بن غفير” ومئات المستوطنين يقتحمون أحد أبواب المسجد الأقصى (فيديو)

اقتحم عضو الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير ومئات الإسرائيليين في ساعة مبكرة من صباح الأحد، منطقة “باب القطانين” أحد أبواب المسجد الأقصى، وسط مدينة القدس المحتلة.

وقال شهود عيان إنّ بن غفير، ومعه مئات المستوطنين المتطرفين اقتحموا منطقة باب القطانين، بالقدس القديمة، رافعين الأعلام الإسرائيلية، تمهيدًا لاقتحام المسجد الأقصى صباح الأحد.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة مجموعات من المستوطنين وهم يؤدون صلوات تلمودية أمام إحدى بوابات المسجد الأقصى.

وفي وقت سابق السبت، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن شرطة الاحتلال الإسرائيلي ستسمح بكل الفعاليات المقررة اليوم الأحد في القدس بما فيها وصول اليهود للحرم القدسي الشريف.

عضو الكنيست المتطرف ايتمار بن غفير يشارك المستوطنين طقوسهم التلمودية عند أبواب المسجد الاقصى. pic.twitter.com/p9ZgeBlqJf — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 6, 2022

فيما قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد عدم منع المستوطنين من اقتحام المسجد الأقصى بمن فيهم أعضاء الكنيست (البرلمان).

يأتي ذلك، في ظل تصاعد دعوات من جماعات إسرائيلية دينية متطرفة لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى يوم الأحد، بمناسبة ما يسمى “ذكرى خراب الهيكل”.

وفي وقت سابق السبت، حذرت كل من المملكة الأردنية وحركة حماس، من مخطط اقتحام المسجد الأقصى يوم الأحد.

مستوطنون ينظمون مسيرة أعلام تصل باب العامود بالقدس. pic.twitter.com/drlo0aAr8q — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 6, 2022

وقالت حركة حماس في بيان إن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية أكد في اتصال مع مسؤولين في مصر و قطر والأمم المتحدة رفضه خطط الاحتلال الإسرائيلي اقتحام المسجد الأقصى.

ودعا هنية إلى وقف الاقتحام “حتى لا تصل الأوضاع إلى مآلات لا يتحكم بها أحد، خاصة في ظل استمرار العدوان على أهلنا في غزة”.

ولليوم الثاني على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غاراته على قطاع غزة، ضمن عملية عسكرية بدأها عصر الجمعة، ضد أهداف قال إنها تتبع لحركة الجهاد الإسلامي.

في المقابل، تواصل “سرايا القدس” الجناح المسلّح لحركة الجهاد إطلاق رشقات صاروخية وقذائف هاون تجاه مواقع ومدن إسرائيلية.

لحظة بلحظة.. 24 شهيدا بينهم 6 أطفال منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة (فيديو) لتخطي الحجب | https://t.co/8ukdsRwSNthttps://t.co/pctXdxZnys — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 6, 2022

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة إلى 24 شهيدا.

وقالت الوزارة -في بيان- إن من بين الشهداء 6 أطفال وامرأتان إحداهما (23 عاما) والأخرى مُسنّة، فضلا عن إصابة 215 آخرين بجروح متفاوتة منهم 96 طفلا و30 امرأة و12 مسنا.