دماء وصرخات رعب.. وجوه أطفال غزة توثق وحشية عدوان الاحتلال (فيديو)

تعالت صراخات ودموع أطفال قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي الوحشي الذي استهدف مناطق سكنية منذ بدء الغارات، الجمعة الماضية.

وقصفت طائرات الاحتلال مخيم جباليا شمالي قطاع غزة من دون سابق إنذار، مما أسفر عن استشهاد 5 أشخاص على الأقل معظمهم من الأطفال إضافة إلى إصابة 10 آخرين.

تحذير مشاهد قاسية

أطفال ربما لا يدركون معنى الحرب لكنهم يدفعون الثمن#مخيم_جباليا #غزة_تحت_القصف #فلسطين pic.twitter.com/yR9Rg52uuI — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 6, 2022

ورصدت لقطات مصورة عمليات نقل الأطفال إلى المستشفيات في محاولة من الأهالي لإنقاذ أبنائهم بعد تعرّضهم لإصابات خطيرة جراء القصف.

وتستمر حلقات استهداف الأطفال على أيدي قوات الاحتلال، فبعد استشهاد الطفلة آلاء قدوم (5 أعوام) ارتقى الشقيقان الطفلان أحمد ومؤمن محمد النيرب ( 11 و5 أعوام على التوالي) خلال القصف الإسرائيلي الذي تعرّض له مخيم جباليا.

#صورة| الشقيقان الطفلان أحمد ومؤمن محمد النيرب اللذان ارتقيا بقصفٍ إسرائيلي على قطاع غزة. pic.twitter.com/RCu7HKFnf2 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 6, 2022

وارتفع عدد الشهداء إلى 31 بينهم 6 أطفال على الأقل، بينما وصل عدد الإصابات بشكل عام إلى نحو 253.

وجمعت صورة واحدة مشهدًا مفجعًا لجثامين أطفال فلسطين داخل المشرحة، استعدادًا لأداء صلاة الجنازة عليهم، بينما أظهرت لقطات أخرى دموع الأهالي خلال وداع أطفالهم الصغار.

#صورة | 6 شهــ..داء بينهم 4 أطفال في المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في جباليا شمال قطاع غزة. pic.twitter.com/5UqXJBzVn8 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 6, 2022

واستكمالًا للحظات الرعب والفزع، وثّق مقطع آخر حالة الصدمة والذهول التي يعاني منها أطفال غزة بعد أن تلطخت ثيابهم بالدماء والأتربة في مشهد مؤلم.

ويظهر خلال المقطع استغاثة أحد الأطفال بوالده ومحاولة أحد الحاضرين تهدئة الطفل الباكي، بينما تجلس بجواره طفلة لم تدرك بعد مصطلحات الحرب والعدوان في حالة وجوم بعد أن غطت الدماء جانبًا من وجهها.

مؤثر.. صرخات مؤلمة لأطفال مضرجين بدمائهم إثر إصابتهم بقصف الاحتلال الإسرائيلي منطقة رفح في قطاع #غزة pic.twitter.com/f4lu7mAzku — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 7, 2022

مأتم مفتوح

وتحولت السعادة والمرح في قطاع غزة إلى مأتم مفتوح، بعدما استهدفت مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي سيارة زفاف كانت تقل نساء وأطفالًا من عائلة أبو قايدة.

وتسبب القصف في استشهاد نعامة أبو قايدة والدة العريس، وإصابة الطفلة حنين التي قضت ليلتها بين أسرّة المستشفى بدلًا من الاحتفال بالعرس.

كانت في طريقها لإحضار عروس ابنها..

هذا جثمان الأم الفلسطينية "نعامة أبو قايدة" التي قتلها الاحتلال الإسرائيلي بعد قصف مركبة الزفاف.#غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/Ec9e8H4Z6m — رضوان الأخرس (@rdooan) August 6, 2022

وتطلبت حالة الطفلة حنين تدخلًا جراحيًّا فوريًّا، وحاول الفريق الطبي في مجمع الشفاء جاهدًا من أجل إنقاذ حياتها والحفاظ على سلامتها، بينما تستعد الأسرة لإلقاء نظرة الوداع على جدّة الطفلة التي لم تكتمل فرحتها بزفاف نجلها.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد عمليات القصف الإسرائيلي لعدد من المناطق في قطاع غزة ورفح.

وردّت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- بإطلاق صواريخ من قطاع غزة، السبت، حيث طالت مدنًا وبلدات إسرائيلية، وخلّفت إصابات بشرية وأخرى مادية بينما سُمعت صفارات الإنذار على مدار اليوم.

وبدأت جولة العدوان الأخير في غزة، بعملية اغتيال إسرائيلية استهدفت القيادي العسكري البارز في حركة الجهاد الإسلامي تيسير الجعبري داخل برج سكني بدعوى تخطيطه لعمليات ضد إسرائيل.