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انتظرته 15 عاما.. أم فلسطينية تودع ابنها الوحيد عقب استشهاده في غارة للاحتلال على مخيم جباليا (فيديو)

أم الشهيد خليل أبو حماده تحتضن ابنها الوحيد الشهيد
أم الشهيد خليل أبو حمادة تحتضن ابنها الوحيد الشهيد (مواقع التواصل)
7/8/2022

ودعت أم الشهيد خليل أبو حمادة ابنها الوحيد الذي استشهد خلال القصف الجوي الذي شنته مقاتلات جيش الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

ووثقت لقطات مصورة انهيار الأم الثكلى خلال وداع ابنها خليل (19 عامًا) بعدما انتظرت ولادته قرابة الـ15 عامًا حتى تمكنت من إنجابه عبر عملية زراعة جنين.

وعبرت الأم عن ألم فقدان وحيدها “ولا عمرك كنت ساقع ها القد، يا ريتني نمت جنبك ياما”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي رواية حول الشهيد الشاب، وأشار بعضهم إلى أن والد خليل قد أوصى جيرانه بإيجاد عروس لابنه الوحيد رغم صغر سنه، لأنه يحلم بزواجه حتى يرى أحفاده ويمتلئ البيت بالأطفال حولهم.

وظهرت الأم في لقطة أخرى تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي وهي تحتضن ثياب ابنها الوحيد بعد خبر استشهاده، وسط حالة من التعاطف والحزن الشديد لما تمر به.

وقصفت طائرات الاحتلال مخيم جباليا شمالي قطاع غزة من دون سابق إنذار، ما أسفر عن استشهاد 5 أشخاص على الأقل معظمهم من الأطفال إضافة إلى إصابة 10 آخرين.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر إلى 31 شهيدًا، من بينهم 6 أطفال و4 نساء و265 إصابة بجروح مختلفة.

ولليوم الثالث على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غاراته على قطاع غزة، ضمن عملية عسكرية بدأها عصر الجمعة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي