انتظرته 15 عاما.. أم فلسطينية تودع ابنها الوحيد عقب استشهاده في غارة للاحتلال على مخيم جباليا (فيديو)

ودعت أم الشهيد خليل أبو حمادة ابنها الوحيد الذي استشهد خلال القصف الجوي الذي شنته مقاتلات جيش الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

ووثقت لقطات مصورة انهيار الأم الثكلى خلال وداع ابنها خليل (19 عامًا) بعدما انتظرت ولادته قرابة الـ15 عامًا حتى تمكنت من إنجابه عبر عملية زراعة جنين.

انتظرته 15 عامًا.. وداع مؤثر لأم شهيد فلسطيني ارتقى في غارة شنها الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/xztelAALoV — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 7, 2022

وعبرت الأم عن ألم فقدان وحيدها “ولا عمرك كنت ساقع ها القد، يا ريتني نمت جنبك ياما”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي رواية حول الشهيد الشاب، وأشار بعضهم إلى أن والد خليل قد أوصى جيرانه بإيجاد عروس لابنه الوحيد رغم صغر سنه، لأنه يحلم بزواجه حتى يرى أحفاده ويمتلئ البيت بالأطفال حولهم.

الشهيد خليل ابو حمادة/١٩ سنة

وحيد أمه و أبوه

رزقوا به بعد ١٣سنة،

والده قال قبل يومين لأحد الجيران انه فرحان بابنه و يريد أن يزوجه مبكرا، ويعمل له عرس ماحد عمل مثله، علشان يجيب له أحفاد ويكثر اولاد في الدار.

اليوم استشهد خليل بقصف الإرهاب الاسرائيلي#غزة_تحت_القصف #IsraeliCrimes pic.twitter.com/ix6wldLnZs — Ahmed Interista 🖤💙🇵🇸 #SuningOut (@ahmednajjarrr) August 6, 2022

وظهرت الأم في لقطة أخرى تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي وهي تحتضن ثياب ابنها الوحيد بعد خبر استشهاده، وسط حالة من التعاطف والحزن الشديد لما تمر به.

أم تودع وحيدها الشهيد"خليل أبو حمادة"، قائلة (ولا عمرك كنت ساقع هلقد)💔. pic.twitter.com/RSdD4RNwLk — محمــــــــــــــــــــــــــــــــــد‼️ (@m_khmiss44) August 7, 2022

وقصفت طائرات الاحتلال مخيم جباليا شمالي قطاع غزة من دون سابق إنذار، ما أسفر عن استشهاد 5 أشخاص على الأقل معظمهم من الأطفال إضافة إلى إصابة 10 آخرين.

من #حكايات_غزة. أم خليل، تعبت هذه السيدة حتى حققت أمومتها، 13 عاما من المحاولة حتى حملت بخليل، وربته برمش العين 17 عاما أخرى، ثم جاء تتار العصر حاملين معهم الموت بالبارود والنار ليختطفوا منها أملها وصبر السنين . الصورة لوالدة الشهيد خليل أبو حمادة تحتضن ثيابه. pic.twitter.com/2AZvaveaMk — ‏﮼أحمد المقادمة | 🇵🇸 ✪ (@maqadema) August 7, 2022

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر إلى 31 شهيدًا، من بينهم 6 أطفال و4 نساء و265 إصابة بجروح مختلفة.

ولليوم الثالث على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غاراته على قطاع غزة، ضمن عملية عسكرية بدأها عصر الجمعة.