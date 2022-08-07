ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة و5 دول تطلب عقد جلسة لمجلس الأمن (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر إلى 31 شهيدًا من بينهم 6 أطفال و4 نساء، بجانب 265 مصابًا بجروح مختلفة.

وأعلنت وزارة الداخلية في غزة انتشال 7 جثامين بينهم فتى وامرأتان من منزل تعرّض لقصف من قوات الاحتلال في مدينة رفح جنوبي القطاع، مساء السبت.

وكشفت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- صباح الأحد، عن استشهاد عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الجنوبية خالد منصور جراء غارة إسرائيلية استهدفته مساء السبت، بمدينة رفح في قطاع غزة.

شهداء بينهم أطفال في المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. #غزة_تحت_القصف #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/0Il4z88kVD — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 7, 2022

رشقات صاروخية

من جانبها، أطلقت سرايا القدس رشقات صاروخية جديدة باتجاه تل أبيب ومدن إسرائيلية عدة.

وقال بيان صادر عن سرايا القدس، الأحد، إنها أطلقت “رشقات صاروخية كبيرة” باتجاه كل من تل أبيب وأسدود وعسقلان وسط وجنوبي إسرائيل، إلى جانب بلدة سديروت المحاذية لقطاع غزة.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن دوي صفارات الإنذار في مدينة تل أبيب ومحيطها بعد رصد إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة دون وقوع إصابات أو أضرار.

عاجل | وسائل إعلام إسرائيلية: صافرات الإنذار تدوي في #القدس لأول مرة منذ بدء العملية العسكرية pic.twitter.com/hSWC6xSeDU — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 7, 2022

جلسة لمجلس الأمن

وفي ظل تطورات الوضع على الأرض، أعلنت الإمارات -بصفتها العضو العربي في مجلس الأمن- تقدّم 5 دول بينها الصين وفرنسا بطلب لعقد جلسة مغلقة الاثنين بشأن التطورات في غزة.

وقالت بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة على تويتر “نظرًا للتطورات الجارية في غزة، طلبت دولة الإمارات مع كل من فرنسا وأيرلندا والنرويج والصين عقد اجتماع مغلق لمجلس الأمن الاثنين”.

نظرًا للتطورات الجارية في #غزة، طلبت دولة الإمارات مع كل من فرنسا، ايرلندا، النرويج والصين عقد اجتماع مغلق لمجلس الأمن يوم الاثنين الموافق 8 أغسطس. https://t.co/p4t2K2wVvT — UAE Mission to the UN (@UAEMissionToUN) August 6, 2022

وتضمّن الطلب الدعوة إلى مناقشة التطورات الجارية في غزة، وبحث سبل دفع الجهود الدولية لتحقيق السلام الشامل والعادل.

ولليوم الثالث على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غاراته على قطاع غزة، ضمن عملية عسكرية ضد أهداف قال إنها تتبع لحركة الجهاد الإسلامي.

وبدأت جولة العدوان الأخير في غزة، عصر الجمعة، بعملية اغتيال إسرائيلية للقيادي العسكري البارز في حركة الجهاد الإسلامي تيسير الجعبري داخل برج سكني بدعوى تخطيطه لعمليات ضد إسرائيل.