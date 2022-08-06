الاحتلال يواصل قصف غزة والمقاومة ترد بعشرات الصواريخ (فيديو)

ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 15 شهيدا بينهم طفلة تبلغ من العمر 5 أعوام وامرأة تبلغ من العمر 23 عاما، وامرأة أخرى مسنة، فضلا عن إصابة 125 بجروح مختلفة.

وأعلن جيش الاحتلال أنه شن هجوما جديدا على 3 مواقع عسكرية تابعة لحركة الجهاد الإسلامي بقطاع غزة، في حين قصفت حركة الجهاد مدنا وسط إسرائيل، لتدخل خط النار لأول مرة خلال المواجهة الحالية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان “قبل وقت قصير هاجم مقاتلو وحدة إيغوز (وحدة استطلاع خاصة) موقعا عسكريا لتنظيم الجهاد الإسلامي في قطاع غزة”.

كما هاجم جيش الاحتلال بواسطة مروحيات حربية، 3 مواقع عسكرية للجهاد، حسب بيان ثان.

ودوت صافرات الإنذار في مدينة (موديعين) ومستوطنة (بيت حشمونائي) لتدخل بذلك على خط النار لأول مرة خلال المواجهة الحالية، في وقت أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة جنديين.

وذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) أن جنديين إسرائيليين أصيبا بجروح طفيفة خلال تعاملهما مع قذيفة هاون سقطت في وقت سابق وانفجرت في أشكول بعدما أصابت إسرائيليا آخر لدى سقوطها. كما اندلع حريق بالقرب من مستوطنة (سديروت) نتيجة سقوط شظايا صاروخية.

آثار حرائق داخل مصنع إسرائيلي في أشكول عقب سقوط صواريخ للمقاومة الفلسطينية pic.twitter.com/vbjRd5Xf2v — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 6, 2022

وحتى الآن، تم إطلاق أكثر من 180 صاروخا على إسرائيل، معظمها على مستوطنات غلاف غزة المحاذية والقريبة من القطاع، أسقطت منظومة “القبة الحديدية” المضادة للصواريخ 95% منها، حسبما قالت الصحيفة الإسرائيلية.

وقالت سرايا القدس، إنها أطلقت 60 صاروخا اليوم السبت على مدن وأهداف إسرائيلية ضمن عملية “وحدة الساحات” التي بدأتها مساء الجمعة، وتم قصف تل أبيب ومطار بن غوريون وأسدود وبئر السبع وعسقلان ونتيفوت وسديروت بـ60 صاروخا.

وأعلنت سرايا القدس في بيانها أن إطلاق هذه الصواريخ وقذائف الهاون يأتي ذلك في إطار ردها على العملية العسكرية التي تشنّها إسرائيل على قطاع غزة.

كما أعلنت (كتائب الشهيد أبو علي مصطفى) أنها استهدفت عددا من المستوطنات الإسرائيلية برشقات صاروخية صباح اليوم السبت في سديروت وكفار سعد وموقع ناحال عوز.

تدمير المنازل

ودمّرت المقاتلات الحربية الإسرائيلية، اليوم السبت منزلين بشكل كامل، واستهدفت عددا من المواقع في مناطق مختلفة من قطاع غزة، حيث أطلقت المقاتلات الإسرائيلية عددا من الصواريخ باتجاه منزل في حي الشيخ عِجلين غرب مدينة غزة.

وتسببت هذه الغارة، بدمار كبير في المنازل المجاورة، كما دمّرت المقاتلات الإسرائيلية وبشكل كامل، منزلا ثانيا في مدينة خانيونس جنوبي القطاع.

#فيديو " لحظة وقوع مقذوفة من قطاع #غزة في إحدى مستوطنات غلاف مدينة غزة". pic.twitter.com/kY6zC5eSV7 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 6, 2022

كما شنّت إسرائيل عددا من الغارات، على مناطق مختلفة من القطاع منها هدف في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وآخر في مدينة خانيونس جنوبي القطاع.

كما استهدفت مقاتلات جيش الاحتلال كذلك، برج مراقبة تستخدمه فصائل مقاومة فلسطينية قرب الشريط الحدودي مع إسرائيل، وسط غزة.

"كان عندي حفلة تجهيز عرس.. فجأة لقينا حالنا بنطير".. فلسطينية تصف لحظات الرعب مع بدايات قصف #غزة#غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/o9W5Tdz8E1 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 6, 2022

مواصلة الهجوم

ووجّه وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، بمواصلة الهجمات ضد حركة الجهاد الإسلامي بقطاع غزة، في وقت لوّح متحدث باسم الجيش بالتوسع برا وجوا داخل القطاع، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.

#شاهد| لحظة قصف طائرات الاحتلال الحربية لموقع غربي محافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة. pic.twitter.com/Y3VqSXhAh4 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 6, 2022

ونقلت قناة (كان) الرسمية عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قوله “نحن في حملة مركزة ضد الجهاد الإسلامي، وسنواصل الهجمات واسعة النطاق من البر والجو” حسبما قال.