لحظة بلحظة.. الاحتلال الإسرائيلي يغتال تيسير الجعبري القيادي في سرايا القدس (فيديو)

أعلن الناطق الرسمي باسم حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اغتالت، مساء اليوم الجمعة، تيسير الجعبري القيادي البارز في سرايا القدس، الجناح المسلح للحركة.

وقال شهاب لقناة الجزيرة إن الجعبري هو قائد منطقة شمالي قطاع غزة في سرايا القدس، وأحد أبرز قادتها.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، استشهاد 8 بينهم طفلة وإصابة 44 آخرين في سلسلة الغارات الإسرائيلية على القطاع.

من جانبه، قال جيش الاحتلال الاسرائيلي إنه بدأ الجمعة في تنفيذ عملية ضد حركة الجهاد في قطاع غزة.

8 شهداء على الأقل بينهم طفلة وإصابة 44 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع #غزة#غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/UXKi2s7KNy — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 5, 2022

آخر التطورات لحظة بلحظة:

منذ 3 دقائق الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات جديدة في غزة.

منذ 4 دقائق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يوعز بالانتقال إلى حالة الطوارئ وفتح غرفة العمليات العليا لقيادة الأركان.

منذ 4 دقائق المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي: نراقب التطورات في غزة ونحث كل الأطراف على التهدئة.

منذ 5 دقائق الرئاسة الفلسطينية تدين العدوان الإسرائيلي على غزة وتطالب بوقفه فورًا وتحمّل الاحتلال مسؤولية التصعيد الخطير.

منذ 5 دقائق حماس: جرائم العدو لن تدفع مقاومتنا إلا للمضي قدمًا على طريق ذات الشوكة دفاعا عن شعبنا وحقوقه المشروعة حتى تحرير الأرض والمقدسات.

منذ 6 دقائق حركة حماس: جرائم العدو في استهداف شعبنا وأبطاله المقاومين لن يكون مصيرها سوى الخيبة والخسارة.





منذ 7 دقائق مراسل الجزيرة مباشر: قصف إسرائيلي جديد على طريق موراج في رفح.

منذ 12 دقيقة فصائل المقاومة الفلسطينية: ستبقى المقاومة الموحدة هي رأس الحربة في مواجهة جرائم الاحتلال ومخططاته الإجرامية.

منذ 16 دقيقة منظمة التحرير الفلسطينية: القصف الإسرائيلي لقطاع غزة جريمة جديدة تضاف لجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا.

منذ 17 دقيقة حركة حماس: نؤكد أن العدو الصهيوني وحده يتحمل كل التبعات والنتائج المترتبة على هذا العدوان الغاشم.

منذ 17 دقيقة كتائب القسام: ننعي الشهداء الأبرار الذين ارتقوا جراء العدوان الصهيوني وعلى رأسهم القائد تيسير الجعبري وإخوانه.

منذ 18 دقيقة الشرطة الإسرائيلية: رفع حالة التأهب إلى الدرجة القصوى واستدعاء جنود الاحتياط في جميع أنحاء البلاد.

منذ 18 دقيقة الناطق العسكري لكتائب شهداء الأقصى: الرد سيكون بحجم الجريمة ولن نسمح لعدونا بالاستفراد بأي من فصائلنا أو فرض معادلات جديدة.

منذ 23 دقيقة الجهاد الإسلامي: لن نتهاون في الرد على هذا العدوان الذي يمثل إعلان حرب على شعبنا في كل أماكن وجوده.

منذ 23 دقيقة الجهاد الإسلامي: استشهاد تيسير الجعبري قائد سرايا القدس في المنطقة الشمالية بغزة وعدد من المجاهدين في الغارات الصهيونية.

منذ 32 دقيقة الجهاد الإسلامي: ندعو كل قوى المقاومة وأجنحتها العسكرية للوقوف جبهة واحدة ردًا على عدوان الاحتلال والتصدي لإرهابه.





منذ 34 دقيقة الشرطة الإسرائيلية: وضع مقرات الشرطة وحرس الحدود في حالة تأهب فوري في جميع أنحاء البلاد.

منذ 34 دقيقة الجهاد الإسلامي: هذه الجريمة الغادرة جاءت لتعرقل جهود الوساطة والمساعي الرامية لإنهاء حالة التوتر.

منذ 34 دقيقة الجهاد الإسلامي: العدو يتحمل المسؤولية الكاملة عن الجريمة ولن نتهاون في الرد على العدوان الذي يمثل إعلان حرب.

منذ 39 دقيقة المتحدث باسم الجهاد الإسلامي للجزيرة: جرت اتصالات مع المسؤولين المصريين قبل ساعة من القصف وكانت ردودنا إيجابية.

منذ 40 دقيقة أكسيوس: إسرائيل وجهت بعد الغارات في غزة رسائل إلى حماس عبر وسطاء تؤكد أن العملية تستهدف الجهاد الإسلامي فقط.

منذ 40 دقيقة أكسيوس: مسؤولون مصريون وقطريون وأمميون أجروا اتصالات مع حماس والجهاد الإسلامي وإسرائيل لمحاولة تجنب التصعيد.

منذ 41 دقيقة هيئة البث الإسرائيلية: تم تحويل مسار الطائرات في مطار بن غوريون إلى الشمال خشية إطلاق صواريخ من غزة.

منذ 44 دقيقة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة: لا وساطات الآن والاحتلال بدأ المعركة وعليه أن يتحمل المسؤولية.

منذ 44 دقيقة وسائل إعلام إسرائيلية: تغيير مسارات الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون بسبب التصعيد الأمني في غزة.





منذ 57 دقيقة ألوية صلاح الدين: نعلن حالة الاستنفار في صفوف مجاهدينا للرد على اغتيال تيسير الجعبري وعلى جرائم العدو المتواصلة بحق شعبنا.

منذ 60 دقيقة الجيش الإسرائيلي ينشر صورًا يقول إنها للحظة استهداف البرج السكني الذي كان يقيم فيه القيادي بحركة الجهاد الإسلامي تيسير الجعبري.

منذ ساعة الجيش الإسرائيلي: تم استهداف تيسير الجعبري عبر طائرات حربية خلال عملية مشتركة للجيش وجهاز الشاباك.

منذ ساعة الجيش الإسرائيلي: استهداف 10 ناشطين في الجهاد الإسلامي إضافة للجعبري وقصف معسكرات ومبانٍ يستخدمها ناشطو الحركة.

منذ ساعة الجيش الإسرائيلي يقول إنه سيواصل عملياته ضد الجهاد الإسلامي بهدف إعادة الأمن لسكان دولة إسرائيل.

منذ ساعة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة: هذه الحرب فرضت علينا وسنذهب بالرد حتى النهاية .

منذ ساعة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة: الاحتلال سيدفع ثمنا غاليا على عدوانه اليوم على غزة ولا خطوط حمراء بعد اليوم.

منذ ساعة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة: لا مهادنة بعد هذا القصف ولا وساطات بعد اليوم والمقاومة ستكون موحدة.

منذ ساعة الأمين العام للجهاد الإسلامي زياد النخالة: نحن ذاهبون للقتال وتل أبيب ستكون هدفا لصواريخنا وعلى العدو تحمل مسؤولية عدوانه

منذ ساعة وزير الدفاع الإسرائيلي: رئيس الوزراء سيجري تقييما للأوضاع الأمنية بمقر الحكومة عند الساعة 18:30 بتوقيت القدس.





منذ ساعة الجيش الإسرائيلي: استهداف عبد الله قدوم قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في شمال غزة بحركة الجهاد الإسلامي.

منذ ساعة وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 8 من بينهم طفلة عمرها 5 سنوات وإصابة 44 خلال الغارات الإسرائيلية.

منذ ساعة الجيش الإسرائيلي يصدر تعليمات خاصة بالمناطق التي تقع في نطاق 80 كيلومترا من قطاع غزة.

منذ ساعة الجيش الإسرائيلي ينشر بطاريات القبة الحديدية في المنطقة الوسطى.

منذ ساعة وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء إلى 7 بينهم طفلة عمرها 5 سنوات وإصابة 40 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

منذ ساعة الجيش الإسرائيلي: عملية “الفجر الصادق” استهدفت خليتين لإطلاق صواريخ مضادة للدروع بقطاع كانت في طريقها لتنفيذ عملية.

منذ ساعة وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء إلى 4 بينهم طفلة وإصابة 23 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع.





منذ ساعتين : الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي: نتوقع سقوط شهداء وهذه الحرب فرضت علينا وسنذهب بالرد حتى النهاية.

منذ ساعتين : رئيس الوزراء الإسرائيلي: أزلنا اليوم تهديدا ملموسا على مواطني إسرائيل وغلاف ولن تسمح الحكومة الإسرائيلية للمنظمات الإرهابية بفرض جدول أعمال في غلاف غزة.

منذ ساعتين : الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي: لقد بدأ القتال ومن المبكر الحديث عن وساطة بعد سقوط شهداء فلسطينيين.

منذ ساعتين : المتحدث باسم حركة حماس للجزيرة: الاحتلال تجاوز الخطوط الحمراء وجاء الوقت لكي نلقن الاحتلال الدرس ويدفع التكلفة.

منذ ساعتين : المتحدث باسم حركة حماس للجزيرة: هناك موقف موحد ومستمر للمقاومة الفلسطينية في هذه المعركة وللتصدي للعدوان.

منذ ساعتين : المتحدث باسم حركة حماس للجزيرة: المقاومة الفلسطينية موحدة ضد العدوان وسترفع التكلفة على حكومة لابيد وغانتس.

منذ ساعتين : المتحدث باسم حركة حماس للجزيرة: ما جرى اليوم هو عدوان على غزة ويكشف نية مبيّتة من الاحتلال.