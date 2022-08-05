لحظة بلحظة.. الاحتلال الإسرائيلي يغتال تيسير الجعبري القيادي في سرايا القدس (فيديو)
أعلن الناطق الرسمي باسم حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اغتالت، مساء اليوم الجمعة، تيسير الجعبري القيادي البارز في سرايا القدس، الجناح المسلح للحركة.
وقال شهاب لقناة الجزيرة إن الجعبري هو قائد منطقة شمالي قطاع غزة في سرايا القدس، وأحد أبرز قادتها.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، استشهاد 8 بينهم طفلة وإصابة 44 آخرين في سلسلة الغارات الإسرائيلية على القطاع.
من جانبه، قال جيش الاحتلال الاسرائيلي إنه بدأ الجمعة في تنفيذ عملية ضد حركة الجهاد في قطاع غزة.
8 شهداء على الأقل بينهم طفلة وإصابة 44 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع #غزة#غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/UXKi2s7KNy
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 5, 2022
آخر التطورات لحظة بلحظة:
الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات جديدة في غزة.
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يوعز بالانتقال إلى حالة الطوارئ وفتح غرفة العمليات العليا لقيادة الأركان.
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي: نراقب التطورات في غزة ونحث كل الأطراف على التهدئة.
الرئاسة الفلسطينية تدين العدوان الإسرائيلي على غزة وتطالب بوقفه فورًا وتحمّل الاحتلال مسؤولية التصعيد الخطير.
حماس: جرائم العدو لن تدفع مقاومتنا إلا للمضي قدمًا على طريق ذات الشوكة دفاعا عن شعبنا وحقوقه المشروعة حتى تحرير الأرض والمقدسات.
حركة حماس: جرائم العدو في استهداف شعبنا وأبطاله المقاومين لن يكون مصيرها سوى الخيبة والخسارة.
مراسل الجزيرة مباشر: قصف إسرائيلي جديد على طريق موراج في رفح.
فصائل المقاومة الفلسطينية: ستبقى المقاومة الموحدة هي رأس الحربة في مواجهة جرائم الاحتلال ومخططاته الإجرامية.
منظمة التحرير الفلسطينية: القصف الإسرائيلي لقطاع غزة جريمة جديدة تضاف لجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا.
حركة حماس: نؤكد أن العدو الصهيوني وحده يتحمل كل التبعات والنتائج المترتبة على هذا العدوان الغاشم.
كتائب القسام: ننعي الشهداء الأبرار الذين ارتقوا جراء العدوان الصهيوني وعلى رأسهم القائد تيسير الجعبري وإخوانه.
الشرطة الإسرائيلية: رفع حالة التأهب إلى الدرجة القصوى واستدعاء جنود الاحتياط في جميع أنحاء البلاد.
الناطق العسكري لكتائب شهداء الأقصى: الرد سيكون بحجم الجريمة ولن نسمح لعدونا بالاستفراد بأي من فصائلنا أو فرض معادلات جديدة.
الجهاد الإسلامي: لن نتهاون في الرد على هذا العدوان الذي يمثل إعلان حرب على شعبنا في كل أماكن وجوده.
الجهاد الإسلامي: استشهاد تيسير الجعبري قائد سرايا القدس في المنطقة الشمالية بغزة وعدد من المجاهدين في الغارات الصهيونية.
الجهاد الإسلامي: ندعو كل قوى المقاومة وأجنحتها العسكرية للوقوف جبهة واحدة ردًا على عدوان الاحتلال والتصدي لإرهابه.
الشرطة الإسرائيلية: وضع مقرات الشرطة وحرس الحدود في حالة تأهب فوري في جميع أنحاء البلاد.
الجهاد الإسلامي: هذه الجريمة الغادرة جاءت لتعرقل جهود الوساطة والمساعي الرامية لإنهاء حالة التوتر.
الجهاد الإسلامي: العدو يتحمل المسؤولية الكاملة عن الجريمة ولن نتهاون في الرد على العدوان الذي يمثل إعلان حرب.
المتحدث باسم الجهاد الإسلامي للجزيرة: جرت اتصالات مع المسؤولين المصريين قبل ساعة من القصف وكانت ردودنا إيجابية.
أكسيوس: إسرائيل وجهت بعد الغارات في غزة رسائل إلى حماس عبر وسطاء تؤكد أن العملية تستهدف الجهاد الإسلامي فقط.
أكسيوس: مسؤولون مصريون وقطريون وأمميون أجروا اتصالات مع حماس والجهاد الإسلامي وإسرائيل لمحاولة تجنب التصعيد.
هيئة البث الإسرائيلية: تم تحويل مسار الطائرات في مطار بن غوريون إلى الشمال خشية إطلاق صواريخ من غزة.
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة: لا وساطات الآن والاحتلال بدأ المعركة وعليه أن يتحمل المسؤولية.
وسائل إعلام إسرائيلية: تغيير مسارات الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون بسبب التصعيد الأمني في غزة.
ألوية صلاح الدين: نعلن حالة الاستنفار في صفوف مجاهدينا للرد على اغتيال تيسير الجعبري وعلى جرائم العدو المتواصلة بحق شعبنا.
الجيش الإسرائيلي ينشر صورًا يقول إنها للحظة استهداف البرج السكني الذي كان يقيم فيه القيادي بحركة الجهاد الإسلامي تيسير الجعبري.
الجيش الإسرائيلي: تم استهداف تيسير الجعبري عبر طائرات حربية خلال عملية مشتركة للجيش وجهاز الشاباك.
الجيش الإسرائيلي: استهداف 10 ناشطين في الجهاد الإسلامي إضافة للجعبري وقصف معسكرات ومبانٍ يستخدمها ناشطو الحركة.
الجيش الإسرائيلي يقول إنه سيواصل عملياته ضد الجهاد الإسلامي بهدف إعادة الأمن لسكان دولة إسرائيل.
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة: هذه الحرب فرضت علينا وسنذهب بالرد حتى النهاية .
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة: الاحتلال سيدفع ثمنا غاليا على عدوانه اليوم على غزة ولا خطوط حمراء بعد اليوم.
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة: لا مهادنة بعد هذا القصف ولا وساطات بعد اليوم والمقاومة ستكون موحدة.
الأمين العام للجهاد الإسلامي زياد النخالة: نحن ذاهبون للقتال وتل أبيب ستكون هدفا لصواريخنا وعلى العدو تحمل مسؤولية عدوانه
وزير الدفاع الإسرائيلي: رئيس الوزراء سيجري تقييما للأوضاع الأمنية بمقر الحكومة عند الساعة 18:30 بتوقيت القدس.
الجيش الإسرائيلي: استهداف عبد الله قدوم قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في شمال غزة بحركة الجهاد الإسلامي.
وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 8 من بينهم طفلة عمرها 5 سنوات وإصابة 44 خلال الغارات الإسرائيلية.
الجيش الإسرائيلي يصدر تعليمات خاصة بالمناطق التي تقع في نطاق 80 كيلومترا من قطاع غزة.
الجيش الإسرائيلي ينشر بطاريات القبة الحديدية في المنطقة الوسطى.
وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء إلى 7 بينهم طفلة عمرها 5 سنوات وإصابة 40 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
الجيش الإسرائيلي: عملية “الفجر الصادق” استهدفت خليتين لإطلاق صواريخ مضادة للدروع بقطاع كانت في طريقها لتنفيذ عملية.
وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء إلى 4 بينهم طفلة وإصابة 23 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع.
: الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي: نتوقع سقوط شهداء وهذه الحرب فرضت علينا وسنذهب بالرد حتى النهاية.
: رئيس الوزراء الإسرائيلي: أزلنا اليوم تهديدا ملموسا على مواطني إسرائيل وغلاف ولن تسمح الحكومة الإسرائيلية للمنظمات الإرهابية بفرض جدول أعمال في غلاف غزة.
: الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي: لقد بدأ القتال ومن المبكر الحديث عن وساطة بعد سقوط شهداء فلسطينيين.
: المتحدث باسم حركة حماس للجزيرة: الاحتلال تجاوز الخطوط الحمراء وجاء الوقت لكي نلقن الاحتلال الدرس ويدفع التكلفة.
: المتحدث باسم حركة حماس للجزيرة: هناك موقف موحد ومستمر للمقاومة الفلسطينية في هذه المعركة وللتصدي للعدوان.
: المتحدث باسم حركة حماس للجزيرة: المقاومة الفلسطينية موحدة ضد العدوان وسترفع التكلفة على حكومة لابيد وغانتس.
: المتحدث باسم حركة حماس للجزيرة: ما جرى اليوم هو عدوان على غزة ويكشف نية مبيّتة من الاحتلال.
: الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي: لا مهادنة بعد القصف وليس هناك خطوط حمراء لدى الجهاد الإسلامي.