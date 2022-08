صربيا تعدّ كوسوفو جزءًا من أراضيها والناتو يعلن استعداده للتدخل

حذّر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، الأربعاء، بعد اجتماع مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش من أن قوة الناتو في كوسوفو (كفور) “مستعدة للتدخل إذا تعرض الاستقرار للخطر” بسبب الاضطرابات على الحدود مع صربيا.

وأعلن ستولتنبرغ في رسالة على تويتر “تحدثت مع رئيس صربيا فوتشيتش حول التوترات في شمال كوسوفو”.

وأكد أن “على جميع الأطراف المشاركة بشكل بناء في الحوار الذي يقوده الاتحاد الأوربي وحل الخلافات بالسبل الدبلوماسية، وقوة كفور على استعداد للتدخل إذا بات الاستقرار مهددًا وفقًا لتفويض الأمم المتحدة”.

Spoke to #Serbia’s President @avucic about tensions in northern #Kosovo. All sides must engage constructively in the EU-mediated dialogue, and solve differences through diplomacy. @NATO_KFOR stands ready to intervene if stability is jeopardised, based on its @UN mandate.

