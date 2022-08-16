جيش الاحتلال: عملية إطلاق النار في طولكرم ليست هجوما فلسطينيا

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الاثنين، بإصابة عدد من جنود الاحتلال أحدهم في حالة خطرة بعملية إطلاق نار في طولكرم شمال غربي الضفة الغربية.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله “يبدو أن إطلاق النار في طولكرم ليس هجومًا بل إطلاق نار بين جانبين من قواتنا”.

وكتب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر تويتر “من التحقيق الأولي يتضح أن الحديث ليس عن عملية إطلاق نار”، موضحًا أن “ظروف إطلاق النار لا تزال قيد الفحص”.

#عاجل من التحقيق الأولي يتضح ان الحديث ليس عن عملية اطلاق نار. ظروف اطلاق النار لا تزال قيد الفحص https://t.co/6dPfJUsKJe — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 15, 2022

وفي وقت سابق، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي “إطلاق النار نحو القوة العسكرية في طولكرم تم من سيارة، وقوات الجيش تطاردها”.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت، الاثنين، مدينة طولكرم وتمركزت في محيط ميدان جورج حبش غربي المدينة، وأوقفت المركبات المارة وفتشتها ودققت في هويات ركابها.

واعتدت قوات الاحتلال على المشاركين في وقفة احتجاجية دعت إليها بلدية بيت ليد، احتجاجًا على قيام مستوطنين بنصب خيام وبيوت متنقلة فوق أراضي “أبو لوقا” المحاذية لمستوطنة “عناب”.

ومنعت مجموعة من المستوطنين بحراسة جنود الاحتلال أصحاب الأراضي والفعاليات والمؤسسات الوطنية من بلدات كفر اللبد وبيت ليد وسفارين شرق طولكرم، من الوصول إلى أراضيهم المستهدفة في المنطقة تحت تهديد السلاح، في الوقت الذي حاول فيه جيب عسكري دعس مصور تلفزيون فلسطين فادي الجيوسي أثناء قيامه بعمله في تغطية الحدث.